Vidal: «Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra en la 1-11-14, con narcos que te ofrezcan»

La precandidata a diputada por Juntos María Eugenia Vidal realizó una comparación sobre el consumo de drogas y señaló que no es lo mismo "fumarse un porro en Palermo que en la (villa) 1-11-14".

"Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrezcan", dijo Vidal en una entrevista a Filo News.

"Son dos caminos completamente distintos- continuó la exgobernadora- Estas situaciones pueden significar una noche con amigos, relajado, o con tu pareja y la otra un futuro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado (...) Para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro".

“No me lo cuenta nadie, vi esas realidades, y me parece que no estamos, por esos pibes, listos para eso”, señaló Vidal, que luego decidió hablar sobre la nueva generación de artistas musicales.

“Escuché a L-Gante, pero a partir del discurso de Cristina (Fernández). No lo conocía y me empecé a interesar a partir de eso. Y ahora, a través de mi hijo que tiene 13 estoy empezando a abordar el género del trap y el freestyle", admitió la exgobernadora.

"Me gusta escuchar todo mientras que sienta que es buena música. También me gusta la música popular", añadió.

Próximas elecciones

En otro tramo de la entrevista, María Eugenia Vidal consideró que en Juntos por el Cambio "hay varios liderazgos". “Me llama la atención que me sitúen entre las palomas", admitió.

"Siempre creí en las peleas que había que dar, las di siempre y nunca, nunca me me dio miedo, ni medí, ni calculé, ni especulé. Por eso terminé viviendo en una base militar durante cuatro años”, recordó.

Sobre el apodo "Heidi" dijo: "Fue el mote que intentaron ponerme los machos de la provincia cuando me presenté de candidata a gobernadora, porque creían que era una forma de subestimarme".