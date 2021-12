Video: la secuela de Doctor Strange estrenó su primer trailer

La secuela de Marvel de Doctor Strange estrenó un nuevo trailer, denominada «in the Multiverse of Madness», que anticipa el encuentro del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch con otros de los vistos en las series del multiverso.

Las imágenes no sorprendieron a los más fanáticos, ya que pudieron verse como parte de los créditos de la taquillera Spider – Man: No way home, que se estrenó la semana pasada en todo el mundo.

Así, Strange parece enfrentarse a problemas vinculados con la serie «What if…» y se encontrará con WandaVision, interpretada por Elizabeth Olsen y quien tuvo su propio protagónico en la serie del mismo nombre. No se descarta tampoco la participación de Loki, protagonizado por Tom Hiddleston, también dueño de su propia tira este 2021.

Esta nueva película se suma a la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, ya en marcha con el estreno del filme del superhéroe arácnido.

Los seguidores, con la emoción a flor de piel.