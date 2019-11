Viedma también se suma a cantar "Inconsciente Colectivo" el #22D

View this post on Instagram

. Queremos celebrar la solidaridad argentina. Por eso nos estamos organizando para cantar juntos, al mismo tiempo, en 520 ciudades y localidades de todo nuestro país. Sumate a homenajear la solidaridad con tus amigos, compañeros, coro, banda, orquesta, iglesia, compañeros de trabajo, club, barrio, comunidad, escuela. Mándanos un mensaje por Whatsapp Red Solidaria +54 9 11 4915 9470 "Es necesario cantar de nuevo una vez más..." #CantArgentina #22D