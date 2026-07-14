La minera canadiense con amplia presencia en Mendoza, Argentina Metals, celebró su ingreso a la Bolsa de Toronto

Según el CEO de Argentina Metals, se tomó la decisión de enfocar la actividad en la provincia tras conocer su potencial para futuros proyectos. Foto: gentileza.

La minera Argentina Metals presentó su ingreso a la Bolsa de Valores de Toronto, donde comenzará a cotizar en los próximos días. El objetivo de la compañía con este paso es facilitar acceso a capital destinado a proyectos de exploración de cobre que está llevando adelante en la provincia.

En el acto estuvieron presentes el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la ministra de Energía y Medio Ambiente, Jimena Latorre; el CEO de Argentina Metals, Raymond Harari; y demás autoridades, inversores clave, líderes del sector y actores vinculados al sector minero en la provincia.

Argentina Metals es una empresa de exploración minera con sede en Canadá, centrada en la exploración y desarrollo de activos de cobre en varios distritos de Mendoza, muy prospectivos y poco explorados. En total, posee 146.700 hectáreas distribuidas en 26 proyectos, siendo Las Estrellas su activo insignia.

De acuerdo a la firma, su cometido es contribuir al desarrollo del sector en la provincia, conectando al mismo tiempo uno de los distritos emergentes de cobre más prometedores de Argentina con los mercados de capitales globales.

Respaldada por un experimentado equipo directivo internacional con trayectoria en América Latina, Europa y Canadá, la compañía asegura estar «en una posición única para contribuir al desarrollo sostenible de la riqueza mineral de Mendoza, maximizando al mismo tiempo el valor para los inversores globales».

«Argentina está hoy en la mira de los inversores globales»

Según el CEO de Argentina Metals, Raymond Harari, la compañía canadiense tomó la decisión de enfocar la actividad en la provincia tras conocer su potencial para futuros proyectos.

«Dejamos de pensar en un proyecto para Argentina para concentrarnos en Mendoza porque encontramos una provincia que impulsa las inversiones, abre puertas y trabaja para que las cosas sucedan. Tiene un enorme potencial geológico, profesionales altamente capacitados y un ecosistema que genera confianza«, afirmó.

En ese marco, el director ejecutivo recordó que la incorporación de la empresa a la Bolsa de Toronto comenzó hace menos de dos años, cuando el proyecto todavía era una iniciativa en desarrollo.

Por su parte, el head Latin America de la Bolsa de Comercio de Toronto y TSX Venture Exchange, Guillaume Légaré, destacó que la empresa comenzará a cotizar en la TSX Venture Exchange, marcando «una nueva etapa de promoción internacional que también contribuye a visibilizar el desarrollo que Mendoza está impulsando en materia minera».

«Argentina está hoy en la mira de los inversores globales. Más del 50 por ciento del capital recaudado durante el último año en la TSX y la TSX Venture Exchange estuvo destinado a la minería, y Argentina es uno de los mercados latinoamericanos que mayor interés despierta por las oportunidades que ofrece», señaló.

Además, remarcó que existen más de 50 compañías vinculadas a proyectos mineros argentinos que cotizan en ambos mercados de Toronto, con más de 150 propiedades en distintas etapas de desarrollo, un escenario que refleja el creciente interés de los inversores por el potencial minero del país.