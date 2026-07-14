Tras meses de caída, la actividad petrolera en la Cuenca del Golfo San Jorge presentó indicios de recuperación

En un contexto de constante declive en la extracción de petróleo y gas en los yacimientos convencionales de todo el país, la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge -la segunda mayor productora del país después de Vaca Muerta-, presentó indicios de recuperación en mayo, aunque todavía sigue por debajo de los valores del mismo periodo en 2025.

En base a los datos brindados en el último informe de Oil Production Consulting, la cuenca alcanzó una producción mensual de 27.446 metros cúbicos diarios de petróleo, representando un incremento del 1,3% respecto a abril. Asimismo, se registró una suba mensual del 1,1% en la producción de gas natural, que llegó a 8.285 metros cúbicos diarios.

De acuerdo a la consultora, Santa Cruz impulso el incremento de la extracción de petróleo con una suba respecto a abril de un 3,7%, alcanzando de esa manera los 8.986 metros cúbicos por día. En cambio, la producción de gas disminuyó un 2,1%, ubicándose en 2,8 millones de metros cúbicos diarios.

Por su parte, Chubut sigue habiendo la mayor productor de petróleo, ya que alcanzó los 18.460 metros cúbicos diarios con un incremento más leve del 0,3%. Respecto al gas hubo un mayor aumento, del 2,9%, con un total de 5,485 metros cúbicos diarios producidos.

La apuesta de Santa Cruz a la reactivación de la actividad en la Cuenca San Jorge

Desde el gobierno de Santa Cruz, se señaló que el desafío que enfrenta la industria es revertir el declino natural de los yacimientos maduros, especialmente en las áreas que durante décadas estuvieron bajo operación de YPF, que actualmente enfoca su actividad en la producción no convencional.

En ese sentido, se indicó que a partir de la incorporación de nuevos operadores se pudieron reactivar inversiones, mejorar indicadores operativos y comenzar a desacelerar la fuerte curva de declino que registraban varios yacimientos convencionales en los últimos años, según se añadió desde la Provincia.

«La provincia de Santa Cruz, luego de la salida de YPF y a través de las licitaciones en las cuales los nuevos concesionarios se hicieron responsables de las áreas, ha ido mejorando la producción y los estándares en las áreas, tendientes a lograr una producción mucho más estable y la disminución de la curva de declino que venía teniendo YPF en los últimos años», afirmó el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez.

El funcionario afirmó que el logro es parte de las políticas que lleva adelante la gestión: «Ese era el objetivo técnico que indicó el gobernador (Claudio Vidal) a este Ministerio de Energía y Minería, y los resultados hablan de que el camino elegido es el correcto», sostuvo.

Sin embargo, también se advirtió que, de cara al futuro, será necesario ir más allá de la recuperación mensual y buscar consolidar una tendencia favorable a través del tiempo, mediante mayores inversiones y una continuidad en los planes de desarrollo de los campos maduros.

«La mejora registrada durante mayo representa una señal alentadora para una actividad clave en la economía santacruceña, especialmente en un escenario donde el fortalecimiento de la producción convencional continúa siendo una prioridad para preservar empleo, actividad económica y regalías provinciales», se señaló desde la Provincia.