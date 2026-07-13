ReCreo en Neuquén: adolescentes que compiten en busca del encuentro con el otro

Más de 14 mil estudiantes de escuelas secundarias y de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) de la provincia de Neuquén participaron este año del programa ReCreo, que combina deporte, arte y cultura en todo el territorio. De ese total, más de 2.700 jóvenes clasificaron a las etapas zonales y provinciales que se desarrollarán entre agosto y septiembre de este año. Los números reflejan el crecimiento de la propuesta, aunque detrás de esas cifras hay una historia que va mucho más allá de la competencia.

Cada equipo deportivo, cada banda musical, cada elenco de teatro o grupo de danza llegó a esta instancia luego de horas de entrenamiento, ensayos y organización. Porque ninguna convocatoria se transforma en un encuentro de semejante magnitud por el solo hecho de existir. Fueron miles de chicos y chicas quienes decidieron ocupar ese espacio, comprometerse con un proyecto común y representar a sus escuelas. Ellos son, en definitiva, quienes le dan sentido a una iniciativa que año tras año suma más participantes.

Para las primeras jornadas era necesario madrugar y prepararse y antes de eso acostarse más temprano de lo habitual porque el desafío estaba a un paso. La previa fueron horas de entrenamiento y ensayo, de coordinar tiempos escolares y «regatear» juntadas con amigos. Pero todos esos pibes y piebas tenían un plan mayor: salir al ReCreo. A partir de septiembre, 2.700 jóvenes repetirán rutina para llegar lejos.

En una etapa de la vida en la que muchas veces predominan los discursos sobre el desinterés o la apatía de las nuevas generaciones, ReCreo ofrece una imagen distinta. Muestra adolescentes que encuentran un motivo para reunirse, prepararse durante semanas, compartir objetivos y asumir el compromiso que implica formar parte de un equipo o de una propuesta artística.

La edición 2026 volvió a reunir estudiantes de distintos puntos de la provincia, desde las ciudades más pobladas hasta pequeñas localidades del interior. Esa diversidad convierte al programa en mucho más que una competencia. Para muchos jóvenes representa la posibilidad de viajar, conocer otras realidades, intercambiar experiencias con pares de diferentes regiones y construir vínculos que trascienden el resultado de una disciplina.

Un paso a paso

Antes del inicio de las instancias zonales, los equipos distritales realizaron una jornada de evaluación y planificación junto a la ministra de Educación, Soledad Martínez, con el objetivo de analizar el desarrollo de la etapa local y organizar las actividades previstas para el segundo semestre. Durante ese encuentro se destacó el crecimiento sostenido del programa y el valor que adquiere como espacio de participación, convivencia y fortalecimiento de las comunidades educativas.

El balance realizado por la organización también puso el acento en aspectos que no siempre aparecen en una planilla de resultados: la inclusión, el trabajo en equipo, la libre expresión, el respeto entre pares y el compromiso demostrado por estudiantes y docentes en cada una de las sedes donde se desarrolló la primera etapa.

Quizá ese sea el dato más significativo de esta edición. En tiempos en los que buena parte de la vida adolescente transcurre detrás de una pantalla, más de 14 mil jóvenes eligieron encontrarse cara a cara. Eligieron compartir una cancha, un escenario, un salón o una pista. Más allá de quiénes lleguen a la final provincial, esa decisión colectiva vuelve a convertir a ReCreo en uno de los espacios de participación juvenil más importantes que hoy tiene Neuquén.

Durante agosto y septiembre se desarrollarán actividades en San Martín de los Andes, Chos Malal, Neuquén capital y Zapala; allí estarán presentes las y los 1.995 competidores -de un total de 12.372- clasificados en diferentes deportes, cifra que incluye a los 139 estudiantes de primer año que disputaron en la disciplina ajedrez. En esta fecha se sumarán también en las categorías de EPJA, y de 1° y 2° año de escuelas medias con prácticas de iniciación deportiva.

En cuanto al área artística fueron 900 -de un total de 1800– las y los seleccionados de las diferentes localidades como representantes para avanzar a la instancia regional en las disciplinas de Música, Artes Visuales, Artes Escénicas, Danza, Letras y Videominuto, de la que participan jóvenes de 3° a 6° año.

Cuando aparece una propuesta que interpela a los adolescentes, son ellos quienes la hacen crecer y se comprometen hasta el final.

El programa impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia va por la segunda instancia. Casi 3.000 estudiantes de nivel medio volverán a mostrarse en agosto y septiembre. Más allá de una competencia, los chicos y chicas disfrutar el intercambio.