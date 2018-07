Porteros: ¿una semana de receso o cierre por limpieza?

El próximo fin de semana se inician las vacaciones escolares en Río Negro. Y los porteros tendrán finalmente una semana de “receso” aunque Educación prefiere explicarla como jornadas para desinfección de los establecimientos.

En los últimos años, Educación otorgó una semana al personal no docentes, justificándola en un período de suspensión de actividades para la sanitización de las escuelas. Hasta la semana pasada, la cartera educativa, a cargo de Mónica Silva, resistió el receso porque siempre se argumenta que no existe marco legal para el mismo. Los Consejos ya habían recibido la notificación que nada se alteraría en las labores de los porteros, pero los gremios plantearon sus reclamos. Puntualmente, ATE insistió con las quejas en el gobierno para mantener vacaciones invernales para unos 4.500 porteros y, finalmente, Educación reanalizó su postura original.

La rectificación responde a otra concesión gubernamental aunque el ministerio se mantiene que se trata del cierre de las escuelas para cumplir diferentes tareas de limpieza.

“No hay receso. Hay sanitización de escuelas en donde se fumiga. Será, más o menos, por unas 72 horas que quedan cerradas y, luego, se hace limpieza profunda de acuerdo a protocolos”, aclaró el subsecretario de Relaciones Institucionales, Gabriel Belloso. Cada Consejo Escolar -agregó- organiza el operativo para tener higienizadas las escuelas para la segunda parte del año .

En realidad, en Río Negro no hay norma que permita ese descanso invernal para los porteros, pues el régimen del personal de la ley 1844 no lo prevé, a diferencia de su equivalente docente. En otras discusiones, los gremios -UPCN y ATE- habían planteados su pretensión de buscar una reforma normativa para su directa incorporación aunque, por lo que se conoce, esas propuestas no fueron formalizadas