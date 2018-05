Scalesi pide una urgente reapertura salarial en Río Negro

El secretario General de UPCN en Río Negro, Juan Carlos Scalesi, reiteró la solicitud de apertura de diálogo y discusión salarial al gobierno de Alberto Weretilneck.

Scalesi le envió una carta a la secretaria de la Función Pública donde indica los motivos, entre ellos sostiene que hay “una marcada devaluación de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina”.

Agrega que “la suma fija por única vez no es parte de un incremento salarial, ya que no se suma al salario del mes siguiente. Además, los montos que se perciben por conceptos como el salario por hijo o lo recibido en torno a la indumentaria, están absolutamente desactualizados y no representan ni la mitad de la cobertura del gasto para el que fueron estipulados”.

En la carta dirigida al gobierno, Scalesi también argumenta que “la corrida cambiaria de este mes, acentuó aún más la devaluación de nuestra moneda, agregando otro plus al problema de la desvalorización de nuestros salarios. En los recorridos por los principales supermercados de la provincia, los compañeros de la UPCN visualizamos en estas últimas semanas una constante remarcación en los precios de los productos de la canasta básica”

Y finaliza que “dado el contexto económico y financiero actual, las previsiones (incluso oficiales) inflacionarias que se ubican por sobre el 25% anual y los datos concretos de la inflación enero-abril -que ya superan el 10% en el primer cuatrimestre. Solicito que Usted organice a la brevedad un encuentro para plantear la acuciante situación de la mayoría de compañeros y analizar posibles soluciones. Cuestión que hablaría bien de la sensibilidad de este gobierno para con quienes llevan adelante el día a día de su administración territorial”.