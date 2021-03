Vinos veganos: bodega mendocina obtiene la certificación para todas sus marcas

Durigutti Family Winemakers obtiene la certificación vegana para todas sus marcas de vinos que pronto implementarán en sus etiquetetas el sello VEG ARGENTINA. Otorgado por Liaf Control, organismo de inspección y certificación, este sello certifica la conformidad del origen de las materias primas, aditivos y coadyuvantes utilizados en la elaboración de los vinos de Durigutti Family Winemakers y verifica que los mismos no provienen de origen animal o derivados de animales. Un aval exclusivos de las empresas aprobadas en todo su proceso de elaboración.

Para lograr esta certificación la bodega realizó un exhaustivo análisis de sus materias primas y procesos, revisando que en ningún eslabón de la elaboración se utilizaran insumos de origen animal, siendo productos apto consumo vegano desde la recepción de la materia prima hasta el despacho del producto terminado, a granel y fraccionado.

“Nuestros vinos siempre se elaboraron teniendo en cuenta la interpretación de cada terruño, la expresión natural del viñedo puesto en la copa. Buscamos que el vino sea un producto natural, aplicando nuestro conocimiento enológico para interpretarlo, conservando su esencia. Todos nuestros vinos, desde los comienzos, han sido elaborados sin clarificar, sin filtrar y sin estabilizar. Esto nos permite hoy certificar como veganos. No hemos modificado una forma de trabajo, siguen siendo los mismos productos de siempre, elaborados de igual manera, solo que avalados por un organismo de control”, cuenta Héctor Durigutti.

De acuerdo a diferentes estudios de mercado la población mundial estima contar con 5% de consumidores veganos y vegetarianos, una tendencia en alza que despuntó en los últimos 30 años y continúa ampliando un público que cambia sus hábitos de consumo. De acuerdo a la Unión Vegana Argentina, un 12% de la población de nuestro país es vegetariana-vegana y otros países latinoamericamos como México y Brasil acompañan la tendencia, con un 9% y 14% respectivamente. Los segmentos etarios más jóvenes son los que más interés demuestran en la actualidad y como proyecciones para los próximos años.

“Siempre estamos pensando y generando acciones o propuestas que tengan en cuenta al consumidor. El mundo es dinámico y el consumidor manifiesta intereses que también van cambiando. En ese sentido, nuestra manera de elaborar los vinos siempre respetó un proceso natural y condice con la premisa de interés de un consumidor que practica el veganismo. Nuestro objetivo fue auditar este proceso y poder comunicarlo, llevando un mensaje claro para todas aquellas personas que hoy eligen comprar un producto vegano”, cuenta Carina Valicati, directora de marketing y comunicación.

El sello VEG ARGENTINA es un aval para el consumidor, que será incorporado a partir de ahora en todas las etiquetas de vinos y comunicaciones de la bodega.

Marcas y etiquetas certificadas por Liaf Control (porfolio completo):

- Victoria Durigutti

- Proyecto Las Compuertas

- Durigutti, Durigutti Reserva, Durigutti Gran Reserva, Durigutti Familia

- Durigutti Pie de Monte

- Cara Sucia

- HD

- Carmela Durigutti

- Esencia Durigutti

- Raíces del Miño

- Aguijón de Abeja Obrera, Aguijón de Abeja Reina

- Old Wines (Old Friends, Old Routes, Old Memories)

- Cocoliche, Cocoliche Reserva

- Viña Los Delirios, Viña Los Delirios Oak

- Los vinos oficiales del Club Atlético Boca Juniors (1905, República de la Boca y La Mitad +1).