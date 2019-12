P: En diez palabras (más o menos), ¿quién es Viviana Portnoy?

R: Mujer, madre de dos hijas… fotógrafa, artista visual… docente, investigadora… amante del arte, de la naturaleza… los viajes…

P: ¿Cuál fue tu primera máquina de foto?

R: A los 11 años me regalaron una cámara Agfa click ( analógica, que generaba fotos cuadradas, y usaba flash descartable de cubo). Después tuve una Kodack Pocket. Ya más grande mi Padre me regaló su Yashica fx 3, reflex , cuando terminé de estudiar Bellas Artes y realicé un viaje de estudios a México y Cuba. Por eso me inscribí en mi primer curso básico de fotografía.

P: ¿Y tu primera foto?

R: ¡Uh! No recuerdo… Supongo que, como todos, habré fotografiado algún grupo de amigos o algún paisaje…

P: ¿Qué es una foto?

R:Es una pintura hecha de luz, una imagen sobre un material fotosensible. Como dice Henri Cartier Bresson, la imagen es la proyección de la personalidad del fotógrafo.

P: ¿Y qué es la fotografía?

R: Es un lenguaje, un modo de expresión. Tiene que ver con una necesidad interior, un modo de ver y entender el mundo, donde autor y espectador se encuentran

P: ¿Cómo llegaste a la fotografía?

R: Mi primer formación fue en pintura, estudié Bellas Artes en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón, en Buenos Aires. Llegué a la fotografía queriendo documentar aquel viaje a México, donde mi principal interés era la cultura precolombina. Quería traer registro de los centros arqueológicos que visitaba. En 1994 me instalé en Roca y comencé ese mismo año a dictar cursos básicos con Rubén García en Casa de la Cultura. Juntos creamos ese año el Fotoespacio.

P: Definí tu fotografía.

R: No es fácil, pero creo que mis imágenes son siempre pictóricas. No voy tanto por el lado documental o periodístico.

P: ¿De qué se trata “Lo humano es parte de la tierra”?

R: Ese es el nombre de la Muestra que está ahora expuesta en el Fotoespacio de Casa de la Cultura. Es fruto del trabajo de este año con alumnos de mi taller, el grupo Ensamble, que coordino hace varios años. Tomando como eje el cuerpo y partiendo de lecturas sobre el tema, viendo obras de autores que lo abordan surgieron muchos ejercicios tanto de estudio e iluminación como de trabajo de la figura inmersa en nuestro paisaje. Se cumplen 25 años ininterrumpidos desde que comencé con mi actividad como docente de Fotografía en Casa de la Cultura. También son 25 años de mantener activo el Fotoespacio.

P: ¿Qué es lo primero que tiene que saber alguien que se dedique a la fotografía?

R: Como con cualquier otro arte, hay que formarse. No solo en cuanto a lo técnico, sino que hay que dedicar mucho tiempo a estudiar la historia del arte, ver buen cine, leer mucho, ver muestras de pintura y dibujo y empaparse de poesía.

