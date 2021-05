Viviendas para Roca: ¿Quiénes podrán acceder?

Los convenios firmados y los anuncios realizados días atrás por el gobierno provincial generaron expectativa por la construcción de viviendas con fondos del Estado en Roca.

Sin embargo, sólo la mitad de las 457 casas proyectadas para el futuro mediato serán con inscripción libre. El resto formarán parte de planes que se llevarán a cabo a través de entidades intermedias, que requieren una pertenencia muchas veces lejana para aquellos que buscan una oportunidad para acceder al techo propio.

La clave del escenario está en la disponibilidad de tierras con servicios básicos instalados.

El Estado nacional exige ese requisito para aprobar el financiamiento de un proyecto y tanto la Provincia como el Municipio no cuentan con lotes que cumplan con esas características. Por eso toman protagonismo los gremios o cooperativas, que sí cuentan con ese tipo de inmuebles y se constituyen en un buen complemento para el Estado. El dilema es que esas viviendas tienen como destinatarios principales a sus afiliados o socios y los que quedan fuera de esos círculos siguen siendo muchos.

Por eso toma mayor relevancia el anuncio sobre la reactivación del plan de 231 viviendas, que se licitaron en el 2015 pero que quedaron paralizadas poco después.

Al quedar la administración en manos del municipio, la inscripción será abierta. ¿Pero cómo se definirá el listado de adjudicatarios?

La intendenta, María Emilia Soria, informó la semana pasada que todavía no está resuelto ese mecanismo, porque desde la gestión local no quieren generar expectativas antes de poder comprobar que el barrio toma forma.

Después de la experiencia fallida del Techo Digno, las 231 casas pasaron al programa Reconstruir.

“Estamos muy avanzados con las 231 Viviendas. Tuvimos que cambiar el proyecto, pero ya enviamos toda la documentación. Adherimos al Plan Reconstruir, que son 55.000 casas que quedaron paralizadas en el gobierno de Macri. Dios quiera que pronto veamos albañiles y gente trabajando. Pero me cuesta pensar en inscribir vecinos. Hasta que uno no vea los ladrillos, no quiero generar expectativas. No soy irresponsable”, dijo la mandataria en diálogo con periodistas de LA COMUNA.

“Desidia y discriminación”

Lo que sí quedó confirmado para la intendenta con los recientes anuncios fue que Roca padeció durante los últimos años “no sólo la desidia de Macri sino también la discriminación del gobierno de Alberto Weretilneck, que durante la última década no construyó una sola vivienda en la ciudad”.

“Que sea la propia gobernadora la que reconozca que es hora de dar vuelta la página me llena de alegría, porque se reconoció que fue un castigo político lo que padecimos los roquenses”, sostuvo la jefa comunal.

Cabe recordar que Arabela Carreras admitió que, “por distintos motivos”, la ciudad había recibido muy pocos recursos para viviendas durante los últimos años y por eso desde el Ejecutivo provincial se dispuso que en esta nueva etapa se la priorice a la hora de definir el destino de las inversiones en ese rubro.

“No tengo que matear en Viedma”

“No me parece que un intendente tenga que estar mateando en Viedma para conseguir obras. Yo mando notas. Ahí queda el registro de lo que pienso”.

Eso respondió la intendenta Soria cuando le preguntaron sobre las declaraciones de la gobernadora Carreras, que semanas atrás ubicó como una particularidad que la mandataria roquense sea la única que no fue a Viedma a gestionar para la ciudad.

“Todos sabemos lo que necesitamos para Roca: viviendas y resolver el problema de cloacas. Por suerte el gobierno provincial tomó nota y ahora esperamos que se cumplan las promesas”, indicó la jefa comunal.