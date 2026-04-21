El plan de soterrado de cables de la CEB llegó a la zona Este de Bariloche

La CEB comenzó con el soterramiento de cables el año pasado, en las áreas más críticas. Foto: Gentileza CEB

El plan de soterramiento de las líneas eléctricas de Bariloche, que la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) comenzó el año pasado con una fuerte inversión, se trasladó a la zona Este de la ciudad luego de los primeros trabajos que se concentraron en el oeste, donde el arbolado es más abundante.

«El objetivo es mejorar la calidad del servicio que se brinda al vecino, aumentar la seguridad y acompañar el crecimiento urbano de manera sustentable en todo el ejido», destacaron desde la CEB que dio a conocer que se avanzó hacia el este con estas tareas.

El soterrado en los puntos críticos significa una transformación importante no solo a nivel paisajístico por el fin del cableado aéreo, sino también por cuestiones de seguridad y operatividad debido a que los fuertes vientos y temporales generan habitualmente caída de ramas sobre el tendido eléctrico que afecta el suministro, principalmente en invierno.

La CEB invierte en este plan 17 millones de dólares y los trabajos que anunció el presidente de la entidad, Alejandro Pozas, el año pasado, comenzaron en noviembre en la zona del kilómetro 23,700. La etapa actual trasladó los trabajos al Este con el soterrado de las líneas que parten de la Estación Transformadora Este (ETE Este). «Es una intervención estratégica que permitirá brindar mayor seguridad y confiabilidad a un amplio sector de la ciudad», destacaron desde la CEB.

Allí se reemplazó el cableado Eco Compact Duo existente, trasladando los conductores a cañeros subterráneos en el primer tramo de la línea que se dirige hacia el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria.

También se ejecutaron obras clave para optimizar la alimentación eléctrica del Parque Tecnológico, Productivo e Industrial de Bariloche (PITBA), que hasta ahora dependía de la misma línea que abastece al aeropuerto. Con esta intervención, el parque contará con una alimentación exclusiva desde una celda de media tensión de la ETE Este, lo que permitirá mejorar la estabilidad del suministro y, de esa forma, acompañar desde la CEB al desarrollo productivo de la región.

Por otra parte, se realizaron tareas similares en la salida de la ETE Este hacia el destacamento de la Policía Caminera.

“Estamos dando un paso fundamental hacia una Bariloche más segura y moderna. El soterrado no es solamente una mejora técnica, es una decisión estratégica que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos”, dijo Pozas.

El plan de soterrado 2026 se consolida como una política de inversión sostenida en infraestructura crítica que responde a las demandas actuales y anticipa el crecimiento de Bariloche.