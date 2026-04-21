Postes saturados y cables en desuso, ¿quién regula el tendido en Viedma?

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó por unanimidad la comunicación impulsada por el bloque Cambia Río Negro, donde se exige que el Poder Ejecutivo que garantice el cumplimiento de la Ordenanza N.° 8628, que rige desde 2021, y regularice la situación de las empresas de telecomunicaciones.

La iniciativa se fundamenta en la ordenanza de mantenimiento del tendido aéreo y establece la obligatoriedad de las empresas prestadoras de servicios comunicacionales a efectuar relevamientos anuales identificando el estado de los postes, cajas y cableados, como así también su adecuada instalación, modificación, manutención, traslado y retiro.

Sin embargo, desde el Concejo se alega que los últimos episodios climáticos dejaron en evidencia una falta de regulación que derivó en postes caídos, cables deteriorados y situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad. Advirtiendo que no se trata solo de un problema estético, sino que también compromete la seguridad de los vecinos, «pudiendo ocasionar accidentes, interrupciones en la circulación y daños a bienes públicos y privados», de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

Con una ordenanza vigente desde hace más de cinco años y postes que entrecruzan líneas de telefonía fija con servicios de internet, la concejala María Andría manifestó que el mayor inconveniente es la cantidad de cables en desuso que la ciudad ha acumulado y donde conviven tendidos de toda época.

María Andría, concejala viedmense de Cambia Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

En relación a ello, el secretario de Obras Públicas, Martín Calderón, reconoció que uno de los mayores problemas son las empresas de telefonía fija «que ya no están activas ni operativas, como Telefónica, y que ahora no están funcionando más y por eso no hay a quién exigirle«. También manifestó que, si bien no se han realizado intimaciones formales a las empresas, se está trabajando con aquellas que se encuentran activas «en pos de empezar a reducir tanto cable, a ser más criteriosos con las nuevas líneas que tiran, que aprovechen las líneas que están operando y que retiren las que ya no sirven más.»

Se siguen instalando cada vez más postes porque ya la cantidad de cables que tenemos no se puede sostener». María Andría, concejala de Cambia Río Negro.

Postes compartidos, servicios divididos

De acuerdo a la Ordenanza N° 8628, «se obliga a las empresas de servicio a que identifiquen los postes que utilizan con datos claros y visibles», se exige un relevamiento anual de la ubicación de los mismos. Sin embargo, esto no se refleja en la práctica, y es dificultoso llevar un registro ordenado de las empresas responsables de cada tendido y con ello sus correspondientes sanciones.

«El relevamiento se hizo de manera visual; hemos ido viendo casos puntuales de sectores que están muy congestionados de cables», manifestó el secretario de Obras Públicas.

En relación con ello, la edil municipal destacó que «es un poco la idea compartir los postes, pero si vos no tenés un control de la cantidad de cables que colgás en cada uno, con el viento en Viedma, que es una ciudad con mucho viento, lo que nos pasa es que se tensan los cables y se caen». También destacó que el reclamo no se trata solo de contaminación visual, sino de situaciones de riesgo que fueron denunciadas por los vecinos en la Defensoría del Pueblo, «hubo muchas situaciones con el tema de las lluvias y las tormentas, sobre todo el mes de marzo, que se cayeron postes». Destacando un incordio ocurrido a inicios de año en la terminal de Viedma a raíz de un vehículo de gran tamaño que colisionó con el tendido aéreo ante la falta de mantenimiento.

Por su parte el Defensor del Pueblo, Marín Pérez Morando destacó el malestar vecinal en torno a las situaciones de riesgo derivadas del tendido aéreo y la falta de control que dificultan su rápida subsanación. «La identificación de los postes no es un tema menor porque cuando se produce una crisis climática, de riesgo o caída de un poste, hay un montón de reclamos que nos pueden llegar a nosotros o a Defensa Civil y uno dice, ¿de quién es, Telefónica, Edersa? No están identificados correctamente». A su vez, Marín explicó que la Defensoría es un órgano colaborativo que actúa como mediador cuando la comunidad siente que sus derechos han sido vulnerados, pero que el órgano de control con capacidad sancionatoria es el Municipio.

En concordancia, el proyecto solicita que el Ejecutivo municipal, a través de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos, actúe como autoridad de aplicación y adopte medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, incluyendo intimaciones formales a las empresas prestatarias. O, en caso contrario, se haga uso del artículo N° 5 de la Ordenanza, donde «se faculta a las autoridades municipales a proceder al retiro del material en desuso, cobrándole posteriormente a la respectiva empresa de telecomunicaciones por dicho servicio».

Cableado subterráneo

Además de la subsanación del tendido, la normativa impulsa el desarrollo del cableado subterráneo, aunque desde el Concejo señalaron que su implementación aún es limitada en Viedma debido a costos y a la reticencia de algunas empresas a modificar sus sistemas de instalación y mantenimiento.

«Ya a Edersa varias veces le hemos notificado que cualquier otra obra que tengan que hacer la hagan de forma subterránea para evitar y desactivar que se tiendan más cables», manifestó el secretario de Obras Públicas.