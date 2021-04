VM Desarrollos Urbanos se despegó de la polémica por los terrenos de la isla 132

La firma VM Desarrollos Urbanos informó que no posee lotes en el corazón de la isla 132, donde Cordineu y el municipio pretenden habilitar la construcción de departamentos. Ayer, fuentes vinculadas a Cordineu confiaron que esta empresa, junto a las constructoras Hormiquén y Arco Ingeniería, eran dueñas de terrenos mirando al río Limay. "No tenemos ni tuvimos tierras dentro de la isla 132. Eso no es correcto", dijo Marcelo Santos de WM Desarrollos.

Santos confirmó que la desarrolladora es propietario del proyecto Vivo Confluencia, un condominio residencial de 168 unidades distribuidas en dúplex y departamentos de uno, dos y tres dormitorios, ubicado a pocas cuadras de la unión de los ríos Neuquén y Limay. "Esos terrenos se los compramos a un privado", aclaró el desarrollador.

Desde la empresa agregaron que no son propietarios del lote ubicado en la rambla del Paseo de la Costa, donde se construye el proyecto Zafiro, un complejo de oficinas y locales comerciales, con 5.200 metros cuadrados se espacios privados y comunes.