Gaido reflota un viejo proyecto inmobiliario: quiere construir departamentos en la isla 132 de Neuquén

El intendente Mariano Gaido desempolvó un viejo proyecto que data de la primera década del 2000 y que pretende instalar un desarrollo inmobiliario en la isla 132. Tal como lo intentó en su momento el exjefe comunal, Horacio Quiroga, Gaido quiere construir edificios de departamentos en el predio del Paseo de la Costa.

“No es rentable la inversión inmobiliaria en esa zona si no se habilita el uso residencial”, justificaron.



La propuesta fue presentada en el Concejo Deliberante, por Cordineu, un ente integrado por representantes de la Provincia y del municipio de Neuquén. Pero la iniciativa no está sola, el año pasado el bloque de concejales de Juntos por el Cambio-PRO-Somos Neuquén, ingresó en el cuerpo legislativo un proyecto “gemelo”.



En los argumentos de ambas propuestas se percibe claramente cuál es la intención de modificar la ordenanza vigente y habilitar los edificios en altura en el predio del Paseo de la Costa.



Luego de mencionar que las nuevas construcciones deberán ajustarse a las disposiciones urbanísticas del sector y aclarar que deberán ser “edificaciones sustentables”, el proyecto del oficialismo expresa: “En la isla 132 existen lotes que fueron adquiridos por privados que no se han desarrollado debido a que no resulta ventajosa la inversión inmobiliaria en un lugar donde no está permitido el uso residencial”.



La propuesta de los exintegrantes del quiroguismo transita por la misma línea. “Teniendo en cuenta que muchos de los lotes de la isla ya se encuentran vendidos, sus propietarios nos manifiestan que no existe interés en inversiones inmobiliarias para oficinas, uno de los usos existente para el sector, pero si existe interés para destino de uso residencial”, consta en los considerandos del proyecto.



Estos proyectos que ingresaron a las comisiones del Concejo, son rebrotes de una semilla que no germinó en 2013, cuando el intento del quiroguismo obtuvo en el Deliberante, el aval del MPN. Pero los votos quedaron empatados y fue necesario recurrir al desempate de la presidencia. El entonces titular del cuerpo, Gastón Contardi, (a quien Quiroga consideraba su “niño mimado” con potencial para hacer carrera) votó en contra de la propuesta del partido que lo llevó al Concejo. Esto le costó su cargo en la presidencia. Hoy, Contardi es coordinador de la Unidad de Gestión Municipal de la era Gaido.



Un año antes, el oficialismo, también con el aval de la mayoría de los concejales emepenistas, logró sancionar una ordenanza que habilitó 4.200 loteos en Valentina Sur y Norte Rural. Los ediles que se opusieron, denunciaron que el 70% del total de esos terrenos quedó en manos de tres empresas desarrolladoras de Neuquén. Algunos de esos emprendimientos se encuentran en cercanías de la zona balnearia de calle Catan Lilal fondo, inaugurada este año y que forma parte del Paseo Costero.

Una mole de 5.200 metros cuadrados se construye en el Paseo de la Costa. (FOTO: Oscar Livera)

Zafiro, la “joya” que se instaló en la rambla

En la actualidad, en la rambla del Paseo Costero se está construyendo una mole de ladrillos de 5.200 metros cuadrados, mirando al río Limay. Se trata del proyecto Zafiro Office Center.

El edificio contará con ocho pisos destinados a locales comerciales y oficinas. Se sumará un área de estacionamiento.

En la planta baja se proyectan 4 locales para gastronomía, gimnasios, bares o farmacias.

En el primer piso habrá 4 oficinas de entre 89 a 107 metros cuadrados, “con la posibilidad de unificarlas y ampliarlas logrando oficinas de 200 o 400 metros cuadrados”, según consta en la página web de la desarrolladora. Además contará con terrazas de 138 metros cuadrados totales.

Del tercero al octavo piso se construirán oficinas de planta libres de 527 metros cuadrados, también con vista privilegiada.