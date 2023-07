Abrió Chapelco: así de lindo está para esquiar el cerro de San Martín de los Andes

Este fin de semana, Chapelco abrió sus pistas para dar comienzo a un invierno con grandes expectativas en San Martín de los Andes. El centro de esquí habilitó ayer su Telecabina, Silla Villa Mahuida, Silla Rancho Grande, Silla 63, Silla Graef y las Magic carpet de Plataforma 1600, en dos jornadas que permitieron esquiar hasta la base. Se evaluará la posible apertura de otros sectores en los días siguientes.

La Escuela de Esquí y Snowboard comenzó a dar clases para adultos y niños, se habilitó la Guardería Infantil y el Jardín de Nieve y se ofrecieron clases promocionales para principiantes en su primer día. También se iniciaron los circuitos de motos de nieve, paseos en trineos con perros huskies, y caminatas con raquetas.

Los primeros descensos de la temporada. Foto: Prensa Chapelco.

Los esquiadores disfrutaron de la nieve y los refugios deteniéndose a reponer energías en los paradores gastronómicos que se ubican en las zonas habilitadas hasta el momento. El Refugio Graef inauguró la ampliación de su parador, que desde este invierno aumentará un 40% el espacio de servicios.

Chapelco registró un récord en la pre-venta de pases para medios de elevación, clases de esquí y snowboard así como alquiler de equipos durante los meses previos a la apertura.

Se aguarda una importante afluencia de visitantes durante el invierno 2023, provenientes de la Argentina y de países como Brasil, Chile y Uruguay.

Cuánto cuesta esquiar en Chapelco

El pase diario para un adulto en el cerro de San Martín de los Andes costará $24.300 en temporada alta, $21.800 en la media y $19.400 en la baja. Menores (6 a 11 años) y seniors (60 a 69 años) los valores serán de 19.400 ; $17.500 y $15.500 respectivamente. Infantes (0 a 5 años) y mayores de 70 años, sin cargo.

Hay muchas opciones, como el pase de fin de semana o de tres a siete días. Pueden ser por días consecutivos, o no. Por ejemplo, tres días no consecutivos en temporada baja salen $57.600 mayores y $46.100 menores y en alta $72.000 mayores y $57.600 menores.

A eso deberás sumar el alquiler de equipos, si no contás con ellos. El equipo completo de esquí, por día para mayores sale $10.500 y menores $8.400 y de SUP $16.800 en temporada baja y esquí mayor $13.100 menos $10.500 y SUP $21.000 en temporada alta.

Vuelo inaugural del aeropuerto Chapelco

El próximo lunes 3 de julio arribará al aeropuerto Chapelco el primer vuelo directo desde Buenos Aires de la empresa Jet Smart, que inaugurará la ruta a San Martín de los Andes ofreciendo un servicio low-cost, con una frecuencia de tres vuelos semanales. Esto se suma a los 38 vuelos semanales que continúa ofreciendo Aerolíneas Argentinas, directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y San Pablo, Brasil.