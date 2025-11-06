Aerolíneas Aerolíneas empezará a cobrar por elegir asiento en sus vuelos: cuándo arrancará el cambio

Aerolíneas Argentinas informó que empezará a implementar el cobro de la selección anticipada de asientos en sus vuelos. La compañía aérea informó que ya hay fecha del inicio de este nuevo sistema. También será una opción para agencias de viajes de cara a la temporada de verano. Por otro lado, la empresa extendió las promociones por CyberWeek.

Cuándo Aerolíneas Argentinas empezará a cobrar por la selección de asientos en sus vuelos

Según señaló Infobae, la compañía argentina era la única aerolínea del tipo legacy en la región que no cobraba por este servicio. Este cobro empezará a funcionar desde el 13 de noviembre.

Los pasajeros podrán optar por la preselección de asientos, y además distinguir entre vuelos domésticos, regionales e internacionales. Por otro lado, desde diciembre las agencias podrán emitirlos como ancillaries, es decir, servicio adicional. Aún no se supo la tarifa que tendrán.

Desde Aerolíneas Argentinas, especificaron que quienes no deseen abonar este servicio tendrán la opción de seleccionar entre los lugares disponibles al momento del check-in, sin ningún costo alguno. cuál será la tarifa que se cobrará.

En lo que se refiere a clases ejecutivas y en las tarifas plenas del segmento turista, la preselección anticipada seguirá estando incluida dentro del precio.

Vuelos baratos: Aerolíneas Argentinas anunció la extensión de sus promociones por CyberWeek

Aerolíneas Argentinas anunció la extensión de sus promociones por CyberWeek hasta el 9 de noviembre inclusive, con una mejora en el beneficio. Habrá 20% de descuento en pasajes aéreos a todos los destinos y financiación de hasta 12 cuotas sin interés para vuelos dentro del país.

los pasajes podrán adquirirse en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según la entidad bancaria y la tarjeta de crédito utilizada.



Detalle de bancos y promociones vigentes: