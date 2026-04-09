Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción para volar a Aruba por menos de un millón de pesos

En medio de un contexto económico en el que cada vez más argentinos buscan opciones accesibles para viajar, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que apunta directamente al Caribe. La empresa ofrece vuelos directos a Aruba desde u$s649 finales, ida y vuelta, con equipaje de mano incluido.

Con la cotización actual del dólar, el valor del pasaje queda por debajo de los 920 mil pesos, una cifra que aparece como muy competitiva para un destino internacional de playa y que pone a la llamada “Isla Feliz” al alcance de muchos viajeros argentinos. La promoción estará vigente hasta el domingo 12 de abril y servirá para comprar vuelos con fechas de viaje hasta el 30 de junio de 2026.

Aruba viene ganando cada vez más lugar entre los destinos preferidos de los argentinos por varias razones. A diferencia de otros puntos tradicionales del Caribe, la isla tiene clima cálido y estable durante todo el año, está fuera de la zona de huracanes y ofrece playas de arena blanca, aguas transparentes y una infraestructura muy preparada para el turismo.

Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes a Aruba por 650 dólares para viajar en los próximos meses.

Uno de los mayores atractivos es que se puede llegar de manera directa a Oranjestad, sin escalas ni conexiones intermedias. Esa posibilidad simplifica mucho la organización del viaje, sobre todo para familias o para quienes quieren aprovechar mejor los días de vacaciones. Además, la buena demanda que tuvo el destino hizo que Aerolíneas decidiera extender sus vuelos hacia la isla durante buena parte de 2026.

Otro punto fuerte de la promoción es la financiación. Los pasajes podrán pagarse en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos como Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia, BBVA, Macro y American Express. La estrategia apunta a facilitar el acceso al turismo en un mercado donde la financiación volvió a ser clave para tomar decisiones de viaje.

Vijajas a Aruba, es hermoso

Aruba es una isla pequeña que puede recorrerse de punta a punta en menos de una hora, pero que sorprende por todo lo que tiene para ofrecer. Ubicada frente a la costa de Venezuela, pertenece al Reino de los Países Bajos, aunque conserva una fuerte identidad latina que se percibe en el idioma, en la música, en la gastronomía y en la calidez con la que reciben a los visitantes con el clásico “bon bini”, que significa bienvenidos.

Las aguas transparentes de Eagle Beach la convirtieron en una de las playas más famosas y elegidas del Caribe.

Las playas son, sin dudas, el gran atractivo de la isla. Eagle Beach aparece entre las más famosas por su arena blanca, sus aguas transparentes y los icónicos árboles divi-divi, mientras que Baby Beach es ideal para familias por sus aguas tranquilas y poco profundas.

Pero Aruba también tiene naturaleza, aventura e historia: el Parque Nacional Arikok muestra un paisaje de cactus, cuevas y miradores, mientras que lugares como el Faro California, las ruinas de Bushiribana y la ciudad de Oranjestad completan un destino que va mucho más allá de la playa.

Para hacer tu viaje más fácil

El clima es una bendición: 27 a 32°C todo el año, con sol garantizado. Un dato más que importante es que la isla está fuera del cinturón de huracanes, por lo tanto, tenés asegurada una estadía sin sobresaltos.

es una bendición: 27 a 32°C todo el año, con sol garantizado. Un dato más que importante es que la isla está fuera del cinturón de huracanes, por lo tanto, tenés asegurada una estadía sin sobresaltos. No necesitas visa si viajas desde Argentina, solo pasaporte vigente, pasaje de regreso y reserva de alojamiento.. Aunque también tenés que saber que debes completar la ED Card online antes de viajar.

si viajas desde Argentina, solo pasaporte vigente, pasaje de regreso y reserva de alojamiento.. Aunque también tenés que saber que debes completar la ED Card online antes de viajar. La moneda es el florín arubeño, pero todos aceptan dólares, tarjetas de crédito y débito.

es el florín arubeño, pero todos aceptan dólares, tarjetas de crédito y débito. Se habla papiamento, neerlandés, inglés y español. ¡Nunca tuvimos problemas para comunicarnos! Aruba es muy segura, ideal para moverse en auto o salir de noche sin preocupaciones.

Aruba es muy segura, ideal para moverse en auto o salir de noche sin preocupaciones. Y el Wi-Fi… excelente. En los hoteles, bares y hasta en la playa, estuvimos siempre conectados (cuando quisimos, claro).

excelente. En los hoteles, bares y hasta en la playa, estuvimos siempre conectados (cuando quisimos, claro). La gastronomía merece un capítulo aparte. Probamos desde platos locales hasta cocina internacional en lugares que todavía recuerdo con sabor: Sea Roberts, con pescados fresquísimos en un ambiente relajado, Hadicurari, literalmente con los pies en la arena, Le Avenue, donde cada plato fue una obra de arte y la cerveza un punto aparte, Azar, ideal para una cena con tragos y platos modernos, Quinta del Carmen, mi favorito: en una casa colonial bellísima, con una carta que mezcla historia y sofisticación. Y sí: el keshi yena es tan rico como dicen. No se vayan sin probarlo.

