Cómo es Antigua y Barbuda, el destino caribeño de 365 playas que sorprende con historia y paisajes únicos

Antigua y Barbuda se presenta como uno de los destinos más atractivos del Caribe gracias a su diversidad de propuestas que combinan playas, historia, naturaleza y experiencias exclusivas.

El país es reconocido principalmente por sus extensas costas, que ofrecen una gran variedad de playas abiertas al público y distribuidas a lo largo de toda la isla. Muchas de ellas se encuentran cerca de complejos turísticos, lo que facilita el acceso tanto para visitantes alojados como para excursionistas.

Entre las playas más destacadas se encuentran Dickenson Bay, Jolly Beach, Half Moon Bay y Darkwood Beach, todas reconocidas por sus aguas cristalinas y paisajes de gran belleza natural. Además, los turistas pueden acceder a islas cercanas que cuentan con playas más apartadas y alojamientos exclusivos.

Uno de los principales atractivos culturales del país es el Astillero Naval de Antigua y los sitios arqueológicos vinculados a esta zona, ubicados en English Harbour. Este conjunto histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El contacto con la naturaleza es uno de los grandes diferenciales de Antigua y Barbuda en el Caribe. Foto: gentileza.

La ciudad de St. John’s, capital del país, también concentra gran parte de la actividad turística y comercial, con espacios como Heritage Quay y Redcliffe Quay, donde se combinan tiendas, gastronomía y vida local.

Más allá de las playas, Antigua ofrece espacios naturales ideales para el ecoturismo. Las montañas Shekerley, cubiertas de vegetación tropical, cuentan con reservas protegidas, senderos y actividades como trekking y tirolesa, lo que amplía las opciones para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza.

Barbuda: exclusividad y tranquilidad

La isla de Barbuda se destaca por su perfil más virgen y su baja densidad poblacional. Es considerada uno de los destinos más exclusivos del Caribe, con playas de arena rosada, gran biodiversidad y un entorno prácticamente intacto.

El turismo en Barbuda está orientado a experiencias de lujo y descanso, con visitantes que suelen llegar en excursiones de día desde Antigua, principalmente por vía marítima.

Localidades como English Harbour, Bolans y McKinnon’s concentran parte de la oferta turística, combinando infraestructura, alojamientos y acceso a playas y actividades.

Cómo llegar a Antigua y Barbuda desde Argentina

Viajar desde Argentina hacia Antigua y Barbuda requiere realizar al menos una escala, aunque existen varias alternativas que permiten optimizar los tiempos de traslado.

Las islas cercanas ofrecen playas apartadas y experiencias más exclusivas para los visitantes. Foto: gentileza.

Una de las opciones más utilizadas es volar hacia Estados Unidos, con conexión en ciudades como Miami, desde donde parten vuelos directos hacia Antigua con una duración aproximada de menos de tres horas. Para esta alternativa, es necesario contar con visa estadounidense.

Otra posibilidad es viajar vía Panamá, un importante hub aéreo de la región, y desde allí conectar con destinos del Caribe que permiten acceder a Antigua mediante vuelos regionales. También se puede llegar a través de escalas en Barbados o México, dependiendo de la aerolínea y el itinerario elegido.

Una vez en destino, el traslado entre Antigua y Barbuda puede realizarse en ferry, con un tiempo de viaje cercano a una hora y media, en avión en vuelos cortos de unos 15 a 20 minutos.