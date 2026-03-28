Bariloche: el Cerro Catedral fue elegido el mejor centro de esquí de Sudamérica

El centro de esquí Cerro Catedral, de Bariloche, fue distinguido como el mejor de Sudamérica en los premios O Melhor de Viagem & Turismo, entregados en Río de Janeiro. Se trata de un reconocimiento otorgado por votación del público, que en esta edición reunió a 11.890 participantes y abarcó 36 categorías.

El galardón lo posiciona al complejo invernal en el primer lugar del ranking regional, en un contexto de cambios en la industria del turismo de nieve, atravesada por la variabilidad climática y la necesidad de asegurar condiciones de operación.

Más inversión para garantizar la temporada de esquí 2026

De cara a 2026, el complejo incorporó equipamiento para mejorar el mantenimiento de pistas y la producción de nieve. Según datos difundidos por la empresa concesionaria, cuenta con 15 máquinas pisanieves y 40 cañones de nieve técnica, que permiten cubrir unas 12 hectáreas con nieve artificial.

También se avanzó en la modernización de los medios de elevación y en la digitalización de servicios. Entre las herramientas disponibles, el cerro sumó una aplicación oficial que permite consultar en tiempo real el estado de pistas y medios, además de planificar la jornada en la montaña.

El desafío del cambio climático

El contexto climático es uno de los principales desafíos para los centros de esquí. La menor previsibilidad de las nevadas obliga a reforzar la inversión en tecnología, especialmente en sistemas de nieve artificial, y a optimizar el uso de recursos.

“Recibir este premio nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete. Porque implica seguir invirtiendo, seguir mejorando y enfrentar juntos los desafíos que la montaña nos plantea, como el cambio climático. El desarrollo de destinos de clase mundial solo es posible cuando las empresas privadas asumen una visión de largo plazo. Ese es el camino que elegimos desde CAPSA», declaró Débora Bustos Williams, de Catedral Alta Patagonia.

Brasil, un mercado clave

Brasil es uno de los principales emisores de turistas hacia los centros de esquí de la Patagonia. En ese sentido, el premio tiene un valor adicional, ya que surge de la votación de viajeros de ese país, considerados un público relevante para el sector.

El complejo barilochense concentra la mayor superficie esquiable de Sudamérica, con 27 medios de elevación y 58 pistas, y mantiene una ventaja logística por su cercanía con la ciudad de Bariloche, que cuenta con conectividad aérea directa y una amplia oferta turística.

Impacto en la economía local

La actividad del cerro tiene impacto directo en la economía regional. El funcionamiento de la temporada invernal dinamiza sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, y sostiene más de 2.500 empleos directos e indirectos, de acuerdo con estimaciones del sector.

El reconocimiento internacional refuerza la posición de Argentina dentro del turismo de nieve, en un escenario competitivo a nivel regional, donde los destinos buscan diferenciarse a partir de la infraestructura y la calidad de los servicios.