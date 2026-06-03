Bariloche lleva su temporada de invierno al Planetario de Buenos Aires con una experiencia inmersiva

San Carlos de Bariloche desembarcará en la Ciudad de Buenos Aires con una apuesta inédita para lanzar oficialmente su temporada de invierno 2026. Mañana, el Planetario Galileo Galilei será escenario de una experiencia inmersiva que buscará trasladar al público a la esencia de la nieve y la montaña patagónica.

Bajo el concepto “Bienvenido el invierno a casa”, el lanzamiento organizado por el EMPROTUR combinará tecnología, identidad local y promoción turística en una puesta de alto impacto visual y sensorial. Habrá mapping sobre el domo del Planetario, proyecciones Full Dome 270°, sonido envolvente, activaciones en el espacio público y contenidos audiovisuales pensados para recrear la experiencia de vivir el invierno en Bariloche.

La propuesta también incluirá ambientación inspirada en la nieve, experiencias vinculadas a la montaña y un espacio gastronómico con sabores típicos de la Patagonia, en una noche destinada a medios nacionales, operadores turísticos, agencias de viaje, empresarios y referentes del sector.

El presidente del EMPROTUR y secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán, aseguró que la ciudad llega con “muy buenas expectativas” para la temporada. “Bariloche viene trabajando con anticipación junto al sector privado para mostrar una oferta sólida, competitiva y atractiva. Queremos acercarnos a los grandes centros emisores de turistas y mostrar todo lo que la ciudad tiene preparado”, señaló.

Uno de los ejes de la presentación será también Bariloche Week, una acción promocional que se desarrollará del 1 al 7 de junio con descuentos de hasta el 30% en alojamiento, gastronomía, excursiones y distintos servicios turísticos.

La directora ejecutiva del EMPROTUR, Natacha Vázquez, subrayó que la expectativa también está puesta en el impacto comercial que pueda generar la acción. “La temporada se prepara con planificación y trabajo conjunto. Bariloche Week muestra el esfuerzo del sector privado, que acompaña con promociones concretas para que más visitantes puedan elegirnos”, afirmó.

Vázquez también destacó el valor de presentar Bariloche en un escenario de alto impacto como el Planetario. “Queremos que sea una experiencia, no solo un anuncio. Que los invitados puedan sentir la energía del invierno en Bariloche y llevarse una imagen fuerte de lo que significa vivir la temporada en la ciudad”, expresó.

Conectividad récord y promoción internacional

Desde el EMPROTUR destacaron además la fuerte expectativa puesta en el mercado brasileño, uno de los públicos internacionales más importantes para la nieve patagónica. Para este invierno, Bariloche espera una conectividad récord con vuelos directos desde distintas ciudades de Brasil, en el marco de una estrategia de promoción internacional que busca consolidar al destino como uno de los principales centros de nieve de Sudamérica.