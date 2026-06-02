Cerro Otto reabrió sus puertas: cuánto sale y cómo es este paseo clásico de Bariloche

El Teleférico Cerro Otto reabrió hoy con todas sus instalaciones renovadas y listo para recibir a los visitantes de la temporada invernal.

El Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto reabrió ayer sus puertas, luego del cierre técnico anual realizado durante mayo para tareas de mantenimiento integral e inspecciones de seguridad. Ubicado en San Carlos de Bariloche, el tradicional paseo es uno de los grandes clásicos turísticos de la Patagonia y cada temporada recibe a miles de visitantes que buscan combinar nieve, naturaleza y algunas de las mejores vistas panorámicas de la región.

“Somos una de las excursiones más accesibles, tanto por su costo como por la facilidad para llegar a la montaña. Mucha gente ve el cerro nevado y quiere vivir esa experiencia. Nosotros no esperamos el inicio formal de las estaciones para definir nuestras temporadas: cuando finaliza el mantenimiento, abrimos. Y cuando abrimos, procuramos tener todas las actividades habilitadas y los espacios preparados para recibir al público. En invierno llega mucha gente que quiere conocer la nieve por primera vez”, explicó Ariela Contreras, encargada general del complejo.

Durante el receso operativo se realizaron trabajos de mantenimiento en las 42 góndolas panorámicas, el sistema motriz del teleférico y la infraestructura de las estaciones inferior y superior, bajo estándares internacionales de seguridad.

El paseo comienza en la estación base, ubicada en el kilómetro 5 de la avenida de los Pioneros. Desde allí parten las góndolas cerradas que ascienden durante unos 12 minutos hasta los 1.405 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto del cerro Otto. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden disfrutar de vistas privilegiadas del Parque Nacional Nahuel Huapi.

“El complejo está ubicado en una posición privilegiada dentro de Bariloche. Desde la cumbre se obtienen vistas panorámicas de lagos, montañas e islas. Se puede observar el lago Nahuel Huapi, el lago Moreno, el lago Gutiérrez, la península San Pedro y gran parte de la ciudad”, señaló Contreras.

Tras un mes de mantenimiento, uno de los paseos más emblemáticos de Bariloche vuelve a ofrecer sus vistas panorámicas, actividades en la nieve y servicios en la cumbre.

La tarifa para esta temporada será de 60 mil pesos para mayores de 13 años y de 30 mil pesos para menores, mayores de 65 años y residentes de Bariloche. Los niños de hasta 5 años ingresan sin cargo. El ticket incluye ascenso y descenso en teleférico, estacionamiento gratuito y traslado ida y vuelta desde los puntos de venta ubicados en el centro de la ciudad.

“Los pasajeros pueden llegar hasta la base, ascender en teleférico, recorrer el complejo y luego regresar al centro utilizando el mismo sistema de transporte, que cuenta con horarios establecidos. También existe la posibilidad de llegar por cuenta propia, ya sea en vehículo o caminando”, agregó.

Mucho más que un teleférico

Una vez en la cima, los visitantes pueden acceder a una amplia variedad de propuestas. Entre ellas se destaca la tradicional confitería giratoria, única en el país, que ofrece vistas de 360 grados y gastronomía patagónica, incluyendo opciones sin TACC.

También se puede recorrer la galería de arte que alberga réplicas exactas de tres de las obras más emblemáticas de Miguel Ángel Buonarroti: El David, El Moisés y La Piedad, autorizadas por el gobierno italiano para exhibirse juntas en este espacio.

El complejo cuenta además con un patio panorámico vidriado, terrazas y decks para contemplar el paisaje, una plaza blanda para las infancias, locales de fotografía y merchandising, y caminatas guiadas durante primavera, verano y otoño.

Para quienes buscan aventura, durante todo el año funcionan la palestra y la tirolesa. En invierno se suman las pistas de trineos para adultos y niños, las caminatas con raquetas por el bosque nevado y el Funicular de la Cumbre, un medio de elevación adicional que permite acceder a los sectores más altos del complejo.

La confitería giratoria, única en el país, es uno de los grandes atractivos que esperan a quienes visiten el complejo esta temporada.

Información antes de subir

Desde el complejo recuerdan que la operación del teleférico depende de las condiciones climáticas, especialmente del viento, principal factor que puede afectar el funcionamiento diario.

“Todos los días un equipo técnico especializado realiza las evaluaciones correspondientes. Por eso recomendamos consultar previamente el estado del servicio a través de nuestras redes sociales o en los puntos de venta. Si el servicio se suspende por cuestiones climáticas, generalmente la medida se mantiene por el resto de la jornada”, indicaron.

Los puntos de venta se encuentran en Mitre y Villegas, San Martín e Independencia y en la estación inferior del teleférico, sobre avenida Pioneros kilómetro 5. Finalmente, desde la administración destacaron que el Teleférico Cerro Otto forma parte de la Fundación Sara María Furman, por lo que cada ingreso también contribuye al financiamiento de distintas acciones solidarias impulsadas por la institución.