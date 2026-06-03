La Escalera al Cielo, uno de los tesoros mejor guardados del norte neuquino: un plan para cuidarla

La Escalera al Cielo, en el corazón del Alto Neuquén, entre montañas, silencios y extensiones infinitas de estepa, parecen construidos para despertar preguntas. Es una formación geológica ubicada dentro de la Estancia Chochoy Mallin que se convirtió en uno de los rincones más buscados por viajeros que llegan en busca de paisajes diferentes, caminatas entre rocas milenarias y la posibilidad de contemplar el vuelo de los cóndores sobre los cañadones.

El creciente interés turístico por este sitio llevó a la estancia a profundizar un trabajo de conservación y puesta en valor que ya lleva varios años. Senderos acondicionados, tareas de limpieza, estudios geológicos y nueva cartelería forman parte de una estrategia que busca compatibilizar el acceso público con la protección de un entorno frágil y singular.

«Trabajamos para que este lugar pueda ser disfrutado por las generaciones actuales y futuras, preservando su valor natural, geológico y cultural. Creemos que el turismo responsable es una herramienta fundamental para cuidar y poner en valor nuestro patrimonio», señalaron desde la Estancia Chochoy Mallin.

La iniciativa se desarrolla junto a especialistas de la Universidad Nacional del Comahue y contempla también acciones de articulación con referentes locales y organismos vinculados al desarrollo turístico regional.

Además de sus formaciones rocosas, el lugar posee un destacado valor ambiental. La zona es reconocida como uno de los puntos con mayor potencial para el avistaje de cóndores en el norte neuquino, una experiencia que suele convertirse en uno de los momentos más memorables para quienes recorren el sendero. La combinación de geología, paisaje y fauna silvestre transforma la visita en una inmersión profunda en la Patagonia menos conocida.

Con el objetivo de evitar impactos negativos ante el aumento de visitantes registrado en los últimos años, la estancia implementará un sistema de coordinación previa para el ingreso de grupos turísticos. La medida permitirá ordenar el flujo de personas y garantizar condiciones adecuadas de conservación y seguridad.

«Estas acciones forman parte de una visión de largo plazo orientada a la conservación, el desarrollo turístico sostenible y la valorización de uno de los paisajes más singulares del norte neuquino», remarcaron desde el establecimiento. Mientras tanto, La Escalera al Cielo continúa sumando admiradores y consolidándose como una de las experiencias de naturaleza más auténticas y sorprendentes de la provincia.