Bariloche y San Martín de los Andes presentes en la feria de turismo más importante de Brasil

Brasil representa un mercado de suma importancia para el turismo argentino y por eso la promoción de los destinos de la Río Negro y Neuquén, como Bariloche y San Martín de los Andes, es fundamental para atraer viajeros y potenciar las economías locales.

Bariloche en la World Travel Market (WTM) de Brasil 2025

Del 14 al 16 de abril, Bariloche se presenta con fuerza en la WTM Brasil 2025, un evento clave para la promoción turística de la ciudad. La World Travel Market (WTM) Brasil 2025 se lleva a cabo en el Expo Center Norte de São Paulo. Con un stand destacado (G70), la ciudad busca atraer a un mercado estratégico que ha demostrado un creciente interés por la Patagonia.

Con la presencia del intendente Walter Cortés, del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli y del director ejecutivo del EMPROTUR, Diego Piquín, se busca consolidar a Bariloche como un destino preferido para los turistas brasileños, destacando la importancia de la conectividad y la oferta de experiencias únicas.

El intendente de Bariloche Walter Cortés junto al subsecretario de Turismo de la Nación daniel Scioli en Brasil. Foto gentileza.

La agenda de Bariloche en la WTM incluye una serie de actividades que van desde capacitaciones hasta reuniones con operadores turísticos. El objetivo principal es fortalecer la presencia institucional de Bariloche en Brasil, un país que representa un mercado vital para el turismo argentino. La promoción de la marca Bariloche es fundamental para atraer visitantes y potenciar la economía local.

Durante la feria, se discutirán acciones de promoción cooperadas con las aerolíneas, así como la posibilidad de ampliar los vuelos directos desde Brasil a Bariloche. Este año, se espera un récord de conectividad aérea, con 220 vuelos directos programados para la temporada de invierno, un aumento significativo respecto a años anteriores.

La agenda del primer día incluyó encuentros con representantes de aerolíneas como Azul Líneas Aéreas y LATAM, donde se abordarán temas cruciales para la conectividad de Bariloche. El segundo día inicia con un desayuno de prensa. Este tipo de iniciativas son esenciales para generar interés y visibilidad en el mercado brasileño. El intendente Walter Cortés está al frente de estas gestiones, promoviendo la imagen de Bariloche como un destino de ensueño.

San Martín de los Andes y Caviahue en la World Travel Market (WTM) de Brasil 2025

Del 14 al 16 de abril, San Martín de los Andes forma parte de la delegación argentina en la World Travel Market Latin America, la feria de turismo más importante de Brasil, que se realiza en el Expo Center Norte de San Pablo. La participación es impulsada por Neuquentur, con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén, la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes y el Centro de Esquí Chapelco, dentro de un stand institucional de 306 m² (Stand G70) coordinado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR).

Durante el evento, los representantes del destino llevarán a cabo reuniones estratégicas con operadores turísticos, agencias de viajes, OTAs y líneas aéreas, con el fin de consolidar vínculos comerciales y presentar nuevos productos turísticos. Este esfuerzo busca fortalecer la Marca País Argentina en uno de los mercados emisores más relevantes de la región.

La delegación de Neuquén en la World Travel Market Latin America en Brasil. Foto Gentileza.

La jornada inaugural comenzó ayer a las 7:30 a.m. con un desayuno de trabajo en el Hotel Mercure, seguido de un encuentro a las 8:15 a.m. para coordinar el traslado hacia el Hotel Nacional Inn. Allí, a partir de las 10:00 a.m., se llevó a cabo una capacitación técnica titulada “Neuquén Nieve”, donde se presentó la oferta invernal 2025 de la provincia, centrada en los productos de nieve, naturaleza y aventura que ofrecen destinos como San Martín de los Andes y el Cerro Chapelco.

La delegación neuquina está encabezada por Sergio Sciacchitano, presidente de Neuquentur, y cuenta con la participación de destacados referentes del sector turístico, como el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza.

Por otra parte, representantes de Turismo Neuquén y Copahue realizaron una presentación y capacitación sobre el destino Caviahue – Copahue como propuesta invernal. Durante la exposición, se destacaron las actividades de nieve, el potencial del centro de ski Caviahue y la infraestructura turística del lugar, con el objetivo de posicionar el destino como centro invernal en el mercado internacional, especialmente ante el interés creciente del público brasileño por los paisajes nevados de la Patagonia argentina.