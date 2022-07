Batakis habló de restringir el dólar para el turismo y las agencias de viaje le respondieron

Los empresarios del sector del turismo refutaron los dichos de Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía. Batakis, el martes en el programa de televisión «A dos voces» respecto del cepo y de los dólares que se utilizan para el turismo y expresó: “El derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo”. Además, agregó que “todas las personas tienen derecho a vacaciones pero tenemos que administrar las reservas para que el país crezca”.

Las declaraciones generaron la respuesta por parte de los agentes de viajes. Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), emitieron un comunicado en disconformidad por los dichos. Su presidente, Gustavo Hani expresó: “El turismo emisivo también genera puestos de trabajo en cada rincón del país a través de las más de 5000 agencias de viajes, de los empleados de las aerolíneas aéreas, aseguradoras, etc”.

Además, Hani señaló que “la incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades, es de los funcionarios no del turismo. Tomar medidas como el Impuesto País; el anticipo de ganancias; la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, etc., está comprobado que fracasó, no solo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de Argentina”.

Así mismo, el comunicado de FAEVYT remarca: “La Ministra confunde las compras en el exterior, con los viajes al exterior que, en su gran mayoría y contrariamente a lo que quiere instalarse no son por placer, sino por alguna necesidad o compromiso ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud”. Tal como es el caso del hijo adolescentes de Batakis que se encuentra en Londres en un programa de estudios.

En otro comunicado el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) indicaron que el turismo “es generador e impulsor de empleo genuino en el mundo y así también en Argentina. Plantear a la industria de viajes en términos contrapuestos a la generación de empleo es desconocer el aporte de la misma. Además el sector genera ingreso de divisas, a través del turismo receptivo”.

Días atrás el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) señaló en su último Informe de Impacto Económico (EIR) que durante los próximos 10 años el turismo podría generar 530 mil nuevos puestos de empleo en la Argentina. De acuerdo con la investigación, a medida que la economía global se recupera de los efectos devastadores de la pandemia, los empleos generados por el sector turístico comienzan a aumentar.