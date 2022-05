Carlitos Tévez, de viaje por Jujuy y Salta: «¡Qué lindo país tenemos!»

De viaje familiar por Jujuy y Salta, Carlitos Tévez publicó en sus redes espectaculares fotos del norte de la Argentina. Asombrado por la belleza de los paisajes de las dos provincias, acompañó las imágenes con esta frase: «Qué lindo país tenemos».

Carlitos y Vanea en Salinas Grandes. Fotos: @https://www.instagram.com/__carlitostevez/

Al instante le llovieron los me gusta y también los comentarios que elogiaban las fotos que subió.

Siguen las bromas en Salinas Grandes.

En plan distendido, el ídolo de Boca había participado el miércoles de la transmisión del Kun Aguero del partido por la semifinales de la Champions entre el Manchester City (el club inglés en el que ambos jugaron) y el Real Madrid.

Carlitos comentó el partido del Manchester City desde Purmamarca.

La dupla arrasó por la espontaneidad con la que comentaron el emocionante encuentro que terminó con una increíble remontada del equipo español, que ganó tres a uno.

Carlitos y familia se divierten en Jujuy.

“No podés perder un partido en dos minutos”, dijo Carlitos. Y agregó que Pep Guardiola, el técnico del City, podría haber puesto un defensor más cuando ganaba 1 a 0 y faltaban pocos minutos.

Hay equipo (en Salinas Grandes).

“Lo que pasa es que si lo hace el Cholo Simeone, de una lo tildan de que siempre se defiende”, comentó Tevez. “El Cholo siempre jugó así. Ahora, si vas ganando faltando dos minutos, poné un defensor…”, aportó el Kun Agüero.

Carlitos y Vanesa a 4170 msnm.

Volviéndo a las aventuras viajeras de Carlitos, acompañó las fotos de Jujuy con esta frase: «Jujuy, mi Argentina, ¡Qué lugar!

Y las de la otra provincia que visitó, con esta frase: «Salta la linda, recorriendo la Argentina hermosa, qué lindo país que tenemos».

Asadazo en Salta.

En las redes, además de los me gusta, llovieron los comentarios. Por ejemplo, Rob Smith escribió: «Te amo, Carlitos. Saludos desde Irlanda. Aguante Boca».

Desde Brasil, donde brilló en el Corinthians, también partieron muchos mensajes y lo invitaban a ir a la cancha de ese equipo de San Pablo para saluda a la hinchada: «Vem visitar Arena do timão Carlitos, torcida do Corinthians está com saudade ídolo«, escribió por ejemplo Fabio.

De cena en Salta.

Pero la mayoría, claro, eran de hinchas de Boca de la Argentina. Sandru sintetizó el espíritu general: «Si antes te amaba ahora te amo el doble, teniendo la posibilidad de viajar a dónde quieras elegiste nuestro país, eso simplemente se llama humildad!!! Te amo ni capitán!!»