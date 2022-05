La Buitrera en Bariloche: trekking por un paisaje de otro planeta, pintado de blanco

El paisaje de La Buitrera, a 18 kilómetros de Bariloche, con nieve es otro mundo. La blancura contrasta con formaciones rocosas tan extrañas que parece que sus paredes se estuvieran derritiendo. Los cóndores dan vueltas por el cielo y todo ese paisaje, abrazado por las cumbres nevadas, es algo simplemente hermoso.

Hasta ahí llegó Miguel Omar Trecaman con sus amigos a pasar el día. Por la mañana arrancaron con un poco de neblina, pero en pocas horas se despejó y el sol hizo brillar ese lugar pintado de blanco.

El aficionado en trekking cuenta que son los últimas oportunidades para ir, y muestra con sus imágenes lo lindo que es en esta época.

Cerro La Buitrera. La ubicación es apenas a 20 kilómetros del centro de Bariloche. Fotos: Miguel Trecaman.

Para llegar hay que salir desde Esandi y Circunvalación, tomar camino a la Paloma (ruta de ripio), con dirección a Río Ñirihuau Arriba, serán unos 18 kilómetros hasta la estancia del Desafío, este lugar está cerrado no te dejan pasar, hay que seguir la calle hasta que te encontrás con una tranquera, dónde señala el horario de ingreso a las caminatas de La Buitrera, de 8:30 a 17.

«Hay que apurarse antes que lleguen las grandes nevadas. El camino es de ripio por 18 kilómetros y cuando nieva se pone feo porque se forma mucho barro y se puede llegar a encajar. Solo se puede acceder en 4 x 4″, relata Trecaman.

Fotos: Miguel Trecaman.

Cuándo llegas a la Estancia “La Lucha” de la familia Crespo. Se dejan los vehículos y te recibe doña Kela. Se abona la entrada al campo privado, un valor de $650, por persona, incluye seguro, más deslinde de responsabilidades, que se completa en el lugar.

“A la vuelta, doña Kela tendrá unas tortas fritas recién hechas que son las mejores del mundo, así que no te olvides de encargarlas en la entrada, para llevarlas al salir”, recomienda Migue.

Para dónde mires vas a ver un cuadro. Fotos: Miguel Trecaman.

Una vez en el lugar se puede hacer una caminata de 3 kilómetros aproximadamente, en estepa disfrutando de avistaje de cóndores y de las formaciones rocosas.

“Cuando fuimos había nevado un poco, no se veían los senderos pero era mi cuarta vez en el lugar, así que me orienté y fui pisando la nieve y abriendo la huella. Fue muy divertido”, dice el amante del trekking.

Fotos: Miguel Trecaman.

Es una zona de transición entre el bosque y la estepa, cubierta principalmente por matas de coirón, con algunos manchones de ñire y de retamo. El día se hará corto, mientras subís, bajás, por caminos, arroyos y algunas zonas nevadas.

Migue recomienda que hay que tener en cuenta las recomendaciones de doña Kela, no ingresar con mascotas (ajenas al lugar), regresar con los residuos incluyendo papel higiénico, no hacer fuego, no usar Drone, porque hay animales y no hay que molestarlos, cuidar el lugar.

“El año pasado pasó que iba mucha gente y en todo el sendero encontrabas papeles, sobre todo higiénicos. Hay que llevar una bolsa y llevar todos los residuos que generes. La idea es que dejes el lugar como estaba, para que otros lo puedan disfrutarlo”, dice.

Fotos: Miguel Trecaman.

Miguel Omar Trecaman es un apasionado de salir a recorrer la cordillera y sus alrededores y comparte con sus seguidores de las redes consejos de trekking, travesías e imágenes increíbles.

“Mi objetivo es ayudar al que viaja a conocer los lugares, pero también generar conciencia de lo que no se puede hacer para cuidar lo que tenemos”, concluye.

Instagram. barilochetrekking.

Grupo de Facebook: BARILOCHE TREKKING

Canal de YouTube: Bariloche Trekking. Sube videos todos los domingo a las 20hs de cómo llegar a senderos, refugios y travesías.

Los cóndores y otras aves llegan a este cerro a descansar. Fotos: Miguel Trecaman.

Recordá estos puntos.

– No hay agua.

– No hay señal de celular. Carga mapas para ver offline.

– Lleva efectivo para pagar la entrada

– No hagas ruido. El lugar es como un anfiteatro y cualquier sonido rebota en las paredes o viaja cientos de metros.

– Respeta el lugar y a sus dueños.

Cuidado donde pisas. Fotos: Miguel Trecaman.