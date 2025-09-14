Cerro Castor extiende su temporada: primavera en Ushuaia, esquiar y más

Cerro Castor ofrece pistas impecables y la temporada de esquí más larga de Sudamérica.

La primavera llega distinta en la ciudad más austral del planeta. Mientras en otros destinos la nieve empieza a despedirse, en Ushuaia septiembre combina pistas impecables en Cerro Castor con navegaciones por el Canal Beagle, caminatas en el Parque Nacional Tierra del Fuego, pingüinos, lagunas de deshielo y sabores de mar. Un plan perfecto para aprovechar un fin de semana largo o estirar las vacaciones en un destino que nunca deja de sorprender.

El Cerro Castor anunció que mantendrá sus pistas abiertas hasta el 5 de octubre. Ubicado a tan solo 26 km de Ushuaia, ofrece las mejores condiciones para disfrutar de múltiples opciones de deportes de invierno y entretenimiento: 36 pistas con diferentes niveles de dificultad, 14 medios de elevación, el snowpark más grande de Sudamérica, un circuito de ski cross, un área para principiantes y fuera de pista, todo en un predio de más de 650 hectáreas esquiables.

Además, cuenta con una pista de patinaje sobre hielo (única en el país) y un circuito de esquí de fondo. Tiene la red de nieve artificial más grande de Sudamérica: el 35% de su superficie es esquiable con nieve artificial, con más de 45 lanzas y cañones de última generación que garantizan cobertura desde la base hasta la cumbre durante toda la temporada.

El complejo tiene de 8 puntos gastronómicos, 4 ubicados en la base y 4 en distintas alturas del cerro. Un plantel de 120 profesionales, todos instructores capacitados, que brindan clases grupales y privadas en distintos idiomas como inglés, francés y portugués, adaptadas para todas las edades y familias. Además, se ofrecen clases de esquí de fondo, esquí adaptado y clínicas en el SnowPark (el más grande de Sudamérica).

Ubicado en una latitud privilegiada del hemisferio sur, este centro de esquí se ha consolidado como el destino elegido por más de 25 equipos internacionales de Copa del Mundo cada temporada, provenientes de países como Francia, Italia, Austria, Estados Unidos y Suiza, entre otros. Su ubicación estratégica y condiciones naturales inigualables permiten mantener un clima frío de manera prolongada, lo que da lugar a la temporada de esquí más extensa de Sudamérica.

Paseos por la ciudad

Ushuaia te ofrece una gran diversidad de actividades de contacto con la naturaleza: senderismo con la posibilidad de conocer lagunas de montaña con extraordinarias vistas panorámicas, sobrevuelos, cabalgatas, buceo, mountain bike, canopy, kayak, canoas y la fascinante Antártida que aguarda ser visitada.

Navegar por el Canal Beagle es una experiencia imprescindible. Con diferentes tipos de embarcaciones, ya sean catamaranes, yates o veleros, y varias opciones de recorridos, podrás admirar la ciudad y su entorno desde otra perspectiva, visitar las islas del canal, algunas habitadas por cormoranes, pingüinos y lobos marinos y llegar hasta el emblemático Faro Les Éclaireurs.

El Faro Les Éclaireurs se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad. Suele confundirse con el Faro del Fin del Mundo, ubicado en la Isla de los Estados, a más de 200 kilómetros de Ushuaia. Este último es de difícil acceso y no demasiado vistoso. En una visita guiada al Museo Marítimo (Museo del Presidio) es posible apreciar una réplica exacta del verdadero Faro del Fin del Mundo.

A unos 90 kilómetros de Ushuaia se encuentra la Isla Martillo, mejor conocida como “la pingüinera”, la única colonia de pingüinos de Tierra del Fuego. Entre octubre y abril es posible avistar dos especies que vienen a pasar su período reproductivo en esta isla del canal: el pingüino de Magallanes y, en menor cantidad, el pingüino Papúa.

La navegación por el Canal Beagle llega al faro Les Éclaireurs

También deberías darte una vuelta por el Parque Nacional Tierra del Fuego que protege 68.909 hectáreas y es el único de la República Argentina que combina ambientes marinos, boscosos y de montaña. Además, cuenta con lagos, valles y extensas turberas. Los magníficos bosques están dominados por lengas, guindos y ñires. Todos estos ambientes forman un escenario singular con el aire más puro que se pueda respirar.

Y si te gusta la historia, aquí conocerás las de los los Yámanas, antiguos habitantes de estas tierras. Al recorrer los senderos, es posible encontrar “concheros”, montículos formados por restos de cholgas y mejillones, que recuerdan que estas costas están habitadas desde hace más de 10.000 años. Tiene paisajes exuberantes y diversos, habitados por aves como el pintoresco cauquén marino, el pato vapor o el albatros ceja negra. Al adentrarte en los senderos, es común cruzarse con zorros grises y colorados, y escuchar el sonido característico del pájaro carpintero: tac, tac, tac.

Un viaje en el famoso Tren del Fin del Mundo, hacia la historia y la naturaleza completa el panorama. El trencito, además de recorrer un camino pintoresco, relata la historia de los presos que cumplieron condena en Ushuaia. Antiguamente, el tren partía desde el presidio y llegaba al Monte Susana, donde los reclusos conseguían materiales para construir. Hoy, el recorrido comienza en la Estación del Fin del Mundo, a 8 kilómetros de la ciudad, y en aproximadamente una hora llega a la última estación ubicada cerca de la entrada al Parque Nacional.

El Tren del Fin del Mundo recorre 7 km a través de bosques de lenga y turbales.

El glaciar Martial es otro emblema de Ushuaia. Se encuentra dentro del Área Natural Protegida que lleva su nombre, a solo 7 kilómetros del centro, y ofrece todo tipo de actividades para disfrutar de la naturaleza: en invierno, el esquí alpino y el snowboard son las preferidas, y a medida que lleguen los días cálidos se posiciona como uno de los lugares más accesibles para practicar senderismo.

Además, allí se encuentran algunos establecimientos gastronómicos abiertos todo el año. El Martial es un glaciar de circo, debido a su forma semejante a un anfiteatro o semicírculo. Actualmente es un remanente glaciario, es decir, restos de un antiguo glaciar mucho más grande. Desde allí nace el arroyo Buena Esperanza, que constituye una importante fuente de agua potable para la ciudad.

De octubre a abril comienza la temporada de trekking. Es indudable que Ushuaia es un lugar espectacular para realizar caminatas, cortas o largas, con diferentes niveles de dificultad, cerca o lejos de la ciudad. A donde sea que vayas, el paisaje te sorprende: glaciares, lagunas, arroyos, turbales y bosques de lenga componen un escenario único.

Isla Martillo, conocida como “la pingüinera”.

El trekking es una actividad muy recomendada. Además de los increíbles paisajes que se atraviesan, vas a poder conectar con la naturaleza y respirar aire fresco mientras compartís el paseo con amigos o familia. Incluso si estás de viaje solo, caminar por la montaña es ideal para reconectarse con uno mismo.

La senda a la laguna Esmeralda comienza a 18 kilómetros de Ushuaia por la Ruta Nacional N° 3, sobre el margen izquierdo (dirección Sur–Norte). Es fácil reconocer la entrada, ya que hay un gran estacionamiento al lado de la ruta. Este trekking es uno de los más recomendados: si venís por pocos días y querés conocer un lugar emblemático de Ushuaia, la laguna Esmeralda es el sitio indicado.

El sendero, de dificultad media, atraviesa el bosque de lenga y un turbal, y luego asciende hasta la laguna de deshielo. Ideal para quienes quieren disfrutar de la naturaleza sin aventurarse en largas caminatas. Aunque no es un trayecto exigente, siempre es recomendable contratar una agencia especializada para mayor seguridad.

En Ushuaia, septiembre no es solo nieve: es la posibilidad de sentir que estás en el fin del mundo y, al mismo tiempo, en el inicio de una aventura infinita.

Pases y vuelos para ir a esquiar a Ushuaia

Si querés ir a esquiar, los pases para adulto están a $86.300 y menor $60.300. El pase peatón, tiene una tarifa diaria para adulto de $43.000 y menor $30.000.

No existen vuelos con conexión directa desde Río Negro y Neuquén a la ciudad de Ushuaia. Los vuelos de Aerolíneas Argentinas, parten desde el aeropuerto de Neuquén hacia Aeroparque y desde allí, el vuelo a Ushuaia. El mismo tiene una duración de 7 horas aproximadamente, más el tiempo de espera en Buenos Aires. Los precios más económicos para fines de septiembre rondan los $700.000.