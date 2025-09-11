FIT 2025: Bariloche mostrará su “refugio en verano” para descansar y disfrutar la montaña

Bariloche dirá presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo (CABA). La ciudad, a través del EMPROTUR, presentará la campaña “Bariloche, tu refugio en verano.

FIT 2025: la propuesta de Bariloche

El objetivo de la campaña es posicionarse como un destino de descanso, aventura y gastronomía para visitantes de todo el país y del mundo. La propuesta estará enfocada en mostrar la diversidad de actividades de verano: caminatas, cabalgatas, paseos lacustres y buceo, entre otras.

Además, Bariloche reforzará su título de Capital Nacional del Turismo Aventura, con experiencias de trekking, escalada, rafting, canopy y parapente, pensadas para vivir la naturaleza de manera activa y en primera persona.

El stand contará con pantallas gigantes que proyectarán imágenes de la ciudad en las cuatro estaciones, espacios para reuniones y un sector para más de 30 prestadores privados. También habrá videos inmersivos 360° que permitirán “viajar virtualmente” por los paisajes andinos.

FIT 2025: Bariloche llega a Buenos Aires con naturaleza, aventura y Bariloche a la Carta. Gentileza.

La gastronomía será otro de los ejes: la clásica cascada de chocolate, degustaciones de cerveza y la difusión del evento Bariloche a la Carta -que se realizará del 6 al 13 de octubre- prometen atraer a miles de visitantes.

Considerada una de las ferias más importantes de Latinoamérica, la FIT reúne a profesionales y al público general, y funciona como una gran plataforma de negocios y promoción.

La edición 2025 está organizada por la FAEVyT y la AVIABUE, con el patrocinio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la colaboración de organismos nacionales y cámaras del sector.

El stand de Bariloche en la FIT 2025 volverá a destacarse con pantallas gigantes, experiencias inmersivas y los sabores característicos de cordillera. Gentileza.

FIT 2025 y Bariloche: lo que tenés que saber