Video: Nieve de Septiembre: Así arranca el día en Cerro Catedral de Bariloche

La nevada llegó con fuerza y transformó el paisaje del Cerro Catedral de Bariloche, que vuelve a lucir en todo su esplendor. Desde la cumbre hasta la base, el manto blanco permite habilitar parte del centro de esquí, con expectativas renovadas para residentes y turistas que eligen Bariloche en esta época del año.

El secretario de Turismo, Sergio Herrero, adelantó que la nevada movilizó nuevas reservas para el fin de semana, con visitantes ansiosos por “despuntar el vicio” del esquí y el snowboard.

La apertura de hoy incluye medios clave como los telesillas Séxtuple Ciprés, Cuádruple Ñire, Princesita, Séxtuple Express, y los Magic I, III y IV, además de ascensos para peatones por la TC Amancay y el TS Diente de Caballo. En paralelo, Lynch y La Hoya se encuentran en preparación, con apertura sujeta a condiciones.

Las autoridades recordaron la importancia de esquiar con responsabilidad: el riesgo de avalancha se mantiene en nivel 3 y el equipo de patrulla trabaja en toda la montaña, aunque la prevención depende de cada visitante.

El paisaje blanco volvió a enamorar a turistas y residentes en Bariloche.

Con temperaturas de -4 °C en la cumbre (sensación térmica -8 °C), vientos moderados y cielo mayormente nublado, la consigna es clara: aprovechar la nieve reciente y hacerlo con conciencia.