Tres playas de Brasil para viajar más barato en octubre y noviembre

Maceió, el “Caribe brasileño”, despliega aguas turquesas y gastronomía de mariscos, con paquetes desde 1.161 dólares por persona.

Viajar a Brasil siempre es un plan tentador, pero hacerlo en octubre y noviembre tiene un plus. Se combinan el clima ideal, temperaturas que rondan los 27 grados, con la tranquilidad de la temporada baja. Menos turistas, más espacio en la arena y precios más convenientes en vuelos y hoteles son parte del combo perfecto para ir a pasar unos días tirados en la arena.

Maceió, piscinas naturales y cocoteros

Conocida como el “Caribe brasileño”, Maceió ofrece un mar turquesa que sorprende a primera vista. Sus playas urbanas, Pajuçara, Ponta Verde y Jatiúca, son famosas por las jangadas (pequeñas embarcaciones artesanales), que navegan hasta los arrecifes, donde se forman piscinas naturales ideales para el snorkel.

Muy cerca está la playa do Gunga, una de las más fotogénicas del nordeste, con acantilados rojos y cocoteros que parecen infinitos. Otra opción es la playa do Francês, preferida por los surfistas. La recomendación es aprovechar la gastronomía local: moqueca de peixe (guiso de pescado con leche de coco), cuscús de tapioca y helados de frutas tropicales.

Maceió, con paquetes desde 1.161 dólares por persona.

El paquete de 7 noches en octubre parte desde Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas, incluye traslados, hotel 4 estrellas y asistencia, por 1.161 dólares por persona en base doble.

Tip Voy: el mejor momento para visitar las piscinas naturales es durante la marea baja. Conviene chequear los horarios antes de programar la excursión.

Río de Janeiro, la clásica con menos turistas

El ícono brasileño se disfruta distinto en temporada baja. Las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon ofrecen espacio para caminar por la arena sin multitudes, y los paseos al Cristo Redentor y Pan de Azúcar resultan más tranquilos. También se pueden recorrer rincones menos turísticos como la pedra do Arpoador para ver el atardecer o la escalera Selarón en Santa Teresa, un clásico de fotos coloridas.

Un paquete de 7 noches en noviembre con vuelos de Gol, traslados, alojamiento 4 estrellas y asistencia cuesta 1.246 dólares por persona.

Tip Voy: no te pierdas la feijoada de los sábados y una roda de samba en la zona bohemia de Lapa.

Porto Seguro, historia y playas animadas

En el corazón de Bahía, Porto Seguro combina historia y playa como pocos lugares. En el Centro Histórico, declarado Patrimonio Mundial, se pueden visitar iglesias del siglo XVI y casonas de la época colonial. Por las noches, la movida se concentra en la Passarela do Álcool, donde abundan bares, música y caipirinhas.

Las playas son variadas, desde las familiares como Taperapuã, hasta las de fiesta con música en vivo. Además, en ferry se llega a Arraial d’Ajuda y Trancoso, pueblos que mezclan estilo bohemio y sofisticación, con playas tranquilas y chic.

Es la alternativa más económica: 7 noches en noviembre con vuelos de Aerolíneas Argentinas, traslados, hotel 3 estrellas y asistencia al viajero desde 881 dólares por persona.

Tip Voy: llevar calzado cómodo para recorrer el casco histórico empedrado y probar la cocina bahiana: acarajé (bollo de porotos con camarón) y moqueca baiana.

En todos los destinos, los paquetes incluyen vuelos, traslados, alojamiento y cobertura médica. La temporada baja no solo significa ahorro, también asegura disfrutar con más calma de los paisajes, la cultura y la hospitalidad brasileña.