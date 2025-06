Cerro Catedral de Bariloche mañana inaugura su temporada 2025: cómo conseguir tus pases

Catedral ya cuenta con 15 nuevas pisapistas PistenBully 600, que mejoran el estado de las pistas y reducen el impacto ambiental.

La montaña está en marcha en Cerro Catedral de Bariloche este año y más que nunca, parece diseñada para que cada uno viva su propio invierno. Mañana da el puntapié inicial al invierno 2025 con la apertura de Magic 3, la primera pista habilitada gracias a su moderno sistema de fabricación de nieve. Mientras la montaña espera nuevas nevadas, el centro de esquí más importante de Latinoamérica arranca la temporada con todo listo: servicios renovados, tecnología de punta y una experiencia diseñada para empezar a disfrutar incluso antes de llegar a Bariloche.

El balance de la temporada pasada fue tan positivo que la vara no solo subió: se duplicó. Catedral no solo se consolidó como el centro de esquí más importante de Latinoamérica, sino que empezó a competir con destinos del hemisferio norte. Y eso se debe, en gran parte, a la ejecución de la primera etapa del MasterPlan, una inversión de más de 40 millones de dólares que no solo renovó estructuras, sino también la forma de habitar la nieve.

En Unicenter Shopping, Catedral instaló un espacio inmersivo con simuladores de esquí y experiencias virtuales para comenzar a vivir el invierno sin salir de la ciudad.

Hoy, donde Alejandro Bustillo soñó con una villa alpina, se alza un ecosistema inteligente: 1.200 hectáreas esquiables, más de 100 kilómetros de pistas, 27 medios de elevación con capacidad para transportar 35.000 personas por hora, una red eléctrica soterrada, fibra óptica, y un sistema integral de fabricación de nieve TechnoAlpin que permite que la temporada empiece… sin depender del cielo.

Pistas nuevas, tecnología alemana

Uno de los anuncios que marcó este inicio fue la incorporación de 15 nuevos pisapistas alemanes modelo PistenBully 600, con motores que reducen el consumo y las emisiones y una capacidad de tracción que permite nivelar la nieve incluso en zonas difíciles. La inversión fue de 15 millones de dólares y el resultado se siente en cada bajada: superficies más estables, más seguras y mucho más divertidas. La montaña, ahora, se pisa con precisión quirúrgica.

“Invertimos en tecnología para que disfrutes más tiempo en la nieve, con menos esperas y más emoción. La experiencia Catedral es hoy una de las más completas, conectadas y modernas del mundo, y en 2025 seguiremos subiendo la vara”, afirmaron desde Catedral Alta Patagonia.

Con 27 medios de elevación y más de 100 km de pistas, Catedral se posiciona como uno de los centros de esquí más modernos del hemisferio sur.

Y para los turistas de Buenos Aires, Catedral se vive antes de llegar. En el segundo nivel de Unicenter,de la ciudad, la experiencia empieza con simuladores de esquí, realidad virtual y activaciones para todas las edades. También ahí se puede comprar y retirar el ChipCard, y resolver todo antes de subir al avión.

Pases y una app para mejorar la experiencia en Cerro Catedral

A tono con esa idea de anticipación y personalización, se lanzó también la nueva app oficial de Catedral. Permite seguir el estado en tiempo real de medios y pistas, consultar mapas interactivos, recibir alertas meteorológicas y hasta explorar eventos, servicios o recomendaciones. Disponible para Android y iOS, la app busca que cada visitante tenga la montaña en la palma de su mano.

La pista Magic 3 será la primera en abrir este domingo gracias al sistema de nieve artificial que permite empezar la temporada sin depender del clima.

«Gracias al sistema de fabricación de nieve, el área Magic 3 será la primera en abrir este domingo 29 de junio. Luego, a medida que mejoren las condiciones naturales, se irán sumando más medios y pistas», informaron desde el Cerro.

Los pases 2025 tienen una tarifa con el mismo valor del año pasado, a 115.000 pesos diarios para los esquiadores y snowboardistas que planeen deslizarse por las pistas nevadas en la temporada de invierno. Los pases para peatones salen $36.000 o 28 dólares.

Están disponibles en la tienda online y en puntos de venta estratégicos: desde la boletería de la base Amancay hasta el aeropuerto de Bariloche, pasando por locales en Buenos Aires. Cada punto, cada paso, cada acceso forma parte de un engranaje diseñado para hacer que el invierno fluya, sin tropiezos.

