Cerro Catedral para peatones: los residentes aprovecharon seis días de ascensos gratuitos

Los paseos en aerosilla permiten disfrutar del paisaje del cerro Catedral en familia, incluso en jornadas de cielo nublado. Gentileza,

Residentes de Bariloche y Dina Huapi aprovecharon los ascensos gratuitos al cerro Catedral durante los seis días de una propuesta que permitió disfrutar de la montaña sin necesidad de practicar esquí. La convocatoria se desarrolló en una semana marcada por la inestabilidad climática en la región cordillerana.

Cerro Catedral: disfrutar de la montaña aunque no esquíes

La iniciativa, denominada Semana del Peatón Residente Gratuita, se llevó adelante entre el 12 y el 17 de octubre, con una modalidad de reserva anticipada y cupos limitados. Según el balance preliminar de la organización, alrededor de 2.000 personas hicieron uso del beneficio.

Bajo el lema “Tu montaña. Tu semana”, la propuesta buscó acercar el cerro a quienes viven en Bariloche y Dina Huapi, con la posibilidad de realizar un paseo en altura, contemplar el paisaje y disfrutar de una experiencia diferente en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Desde las aerosillas del cerro Catedral, los visitantes pueden contemplar el paisaje cordillerano y el lago Nahuel Huapi desde otra perspectiva. Gentileza.

Seis días para disfrutar del cerro Catedral

Durante las jornadas se habilitaron hasta 500 cupos diarios para residentes, quienes debían acreditar su domicilio mediante el DNI y contar con una reserva previa.

El beneficio contemplaba el uso de la telecabina Amancay y la aerosilla Diente de Caballo, dos medios de elevación que permiten acceder a sectores de altura y disfrutar de vistas panorámicas del entorno.

El cerro Catedral ofrece una experiencia para disfrutar de la montaña en familia, con paseos en aerosilla y vistas panorámicas, sin necesidad de practicar esquí. Gentileza.

A diferencia de las actividades vinculadas con el esquí y el snowboard, esta propuesta estuvo orientada a peatones. No requería equipamiento deportivo ni experiencia previa en deportes de nieve, por lo que ofreció otra manera de acercarse a la montaña.

La participación de los residentes permitió cerrar la iniciativa con una convocatoria cercana a las 2.000 personas.

Una temporada con propuestas para los residentes

La semana de ascensos gratuitos se sumó a otras acciones destinadas a los vecinos de Bariloche y Dina Huapi durante el año en que el cerro Catedral celebró sus 90 años.

En septiembre, el centro de esquí había impulsado una propuesta de pases de iniciación gratuitos para residentes, con acceso al Play Park y a la telesilla Princesita. La iniciativa buscó acercar los deportes de nieve a quienes todavía no habían tenido la oportunidad de practicarlos.

En ese momento, la convocatoria llevó a ampliar la cantidad de cupos disponibles por jornada. Según los datos difundidos por Catedral Alta Patagonia, durante la temporada 2026 unos 17.500 residentes accedieron al pase de temporada, un beneficio específico para quienes viven en Bariloche y Dina Huapi.

Con la propuesta de octubre, el centro de esquí incorporó una alternativa de acceso recreativo, que no estuvo ligada a la práctica deportiva y permitió a los vecinos disfrutar de la montaña desde otra perspectiva.