Preocupación por Roberto Pettinato: apareció en cama y casi sin voz, ¿qué le pasó?

Roberto Pettinato generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video desde la cama y con serias dificultades para hablar. El conductor y músico, de 70 años, debió cancelar una presentación en España por problemas de salud.

La salud de Roberto Pettinato encendió las alarmas en las últimas horas. El músico y conductor compartió un video en el que apareció recostado en una cama, con la voz muy afectada y una tos persistente, para explicar por qué no podía cumplir con uno de sus compromisos profesionales.

Pettinato tenía previsto presentar su unipersonal Gracias x todo el sábado 3 de octubre en La Cochera Cabaret, en Málaga, pero finalmente la función debió ser suspendida.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el exintegrante de Sumo difundió inicialmente la grabación a través de sus redes sociales, aunque más tarde decidió eliminarla de su perfil.

Qué le pasó a Roberto Pettinato

En las imágenes, el conductor se mostró con una fuerte disfonía y dificultades para hablar. Pettinato explicó que llevaba varios días intentando recuperarse para poder cumplir con la presentación, pero finalmente su estado se lo impidió.

“Este es todo el volumen que tengo de voz”, expresó al pedir disculpas a las personas que esperaban verlo en Málaga.

Además, reveló que había permanecido cinco días en un hotel de Madrid intentando recuperarse, aunque su cuadro no presentó la mejoría suficiente como para subir al escenario.

Por el momento, Pettinato no informó públicamente un diagnóstico médico preciso. Distintos medios señalaron que presentaba tos persistente y una marcada pérdida de la voz, mientras que la sala española se limitó a comunicar que la cancelación se debía a “motivos de salud”.

La decisión que tomó tras cancelar el espectáculo

Pese al malestar, Pettinato buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que espera regresar a los escenarios españoles. También anticipó que planea ofrecer un beneficio especial en una futura presentación para quienes habían comprado entradas para la función suspendida.

La organización de La Cochera Cabaret confirmó oficialmente la cancelación y anunció que las entradas serían reintegradas automáticamente por el mismo medio de pago, en un plazo máximo de siete días.

Antes de terminar el mensaje, el conductor agradeció a su equipo y dejó una promesa para su público: “Nos vamos a ver pronto. Y con algo todavía mejor”.