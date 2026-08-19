Nieve, tradición y emoción: un fin de semana inolvidable en el cerro Perito Moreno

El cerro Perito Moreno mantiene buenas condiciones de nieve y prevé continuar operativo hasta fines de septiembre.

El último fin de semana largo dejó una sucesión de momentos especiales en Laderas Cerro Perito Moreno, el centro de esquí de El Bolsón. El sábado 15 tuvo lugar un acontecimiento sin antecedentes en la ciudad: el cierre de los cursos de actualización de los niveles 2 y 3 de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas (AADIDESS).

La elección del cerro Perito Moreno como escenario para estas capacitaciones marcó un reconocimiento a las condiciones de la montaña y a la infraestructura disponible para recibir a profesionales de la nieve con un nivel avanzado de formación. La actividad reunió a instructores que llegaron para actualizar sus conocimientos y continuar perfeccionándose.

El domingo, en tanto, la montaña amaneció cubierta de nieve y recibió a las familias para celebrar el Día del Niño, una tradición que Laderas mantiene desde hace años. Durante la jornada hubo búsqueda del tesoro, carreras, juegos y premios, además de una postal que llamó especialmente la atención: chicos e instructores disfrazados recorriendo las pistas, con sus colores contrastando con el blanco de la nieve y los bosques.

Los chicos disfrutaron de juegos, carreras y una búsqueda del tesoro en las pistas nevadas.

La celebración también tuvo un fuerte componente inclusivo. Se realizó una jornada de esquí adaptado junto a la Fundación Ponete en Mi Lugar, mientras que integrantes de la Fundación Lemuel se sumaron a los festejos y disfrutaron de las actividades en la montaña.

Pero todavía quedaba uno de los momentos más esperados del fin de semana. Antes de la llegada de la noche, la Banda de la Escuela Militar de Montaña ofreció un concierto en la base del cerro, frente a una gran cantidad de visitantes. Uno de los momentos más emotivos se produjo durante la interpretación del Himno Nacional Argentino.

Cuando el sol finalmente se escondió detrás de las cumbres, las luces comenzaron a aparecer sobre la montaña. Después de mucho tiempo, y favorecida por la cantidad y calidad de nieve acumulada durante esta temporada, la tradicional Bajada de Antorchas pudo realizarse hasta la base del cerro.

Instructores del Club Andino Piltriquitrón y de la Escuela de Ski y Snowboard de Laderas se unieron para protagonizar una de las tradiciones más representativas de la montaña. Con antorchas y luces Synchro Led, descendieron por las pistas en un recorrido zigzagueante que fue seguido desde la base por una multitud.

“Este fin de semana largo fue inolvidable porque se pudo respirar el verdadero espíritu de montaña, con niños disfrutando su día esquiando y jugando, y una bajada de antorchas hasta la base que se disfrutó como nunca. La gente estaba muy emocionada”, destacó Julián Rudolph, director de Relaciones Institucionales de Laderas.

La Bajada de Antorchas fue uno de los momentos más esperados del fin de semana en el cerro Perito Moreno.

Con la montaña cargada de nieve y nuevas precipitaciones previstas para los próximos días, el escenario invita a mirar lo que viene con optimismo. La cantidad de nieve acumulada ya permite confirmar la continuidad de las operaciones, como mínimo, hasta fines de septiembre, mientras el centro de esquí se prepara para seguir aprovechando una temporada que, hasta ahora, dejó postales difíciles de olvidar.

Laderas ofrece en agosto la tarifa más competitiva del país

Durante este mes, la referencia ineludible es que el pase mayor de adulto, en un paquete de 5 días, queda al precio diario de $ 83.160. El pack se complementa con la chance de abonarlo en hasta nueve cuotas sin interés con el banco de la región.

También sigue vigente la Experiencia Principiantes, un paquete con el beneficio del 5 x 3, en el cual los primeros dos días de aprendizaje son totalmente sin costo, con equipos incluidos y uso del medio habilitado en la base, y los tres días restantes las clases se brindan en la parte superior del cerro, con acceso ilimitado a los medios de elevación. El costo por persona de esta Experiencia en temporada media de agosto es de $ 761.600, incluyendo pases, equipos y clases grupales.

Ubicado a 25km de El Bolsón, Laderas Cerro Perito Moreno ofrece la mejor opción posible para los esquiadores. Y en septiembre, con la primavera en ciernes, ya con tarifas de baja temporada y más promociones en camino.

Más información: https://www.laderas.com.ar/