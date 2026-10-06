Carlos Alcaraz tiene la doble corona en Tokio y se vuelve a meter en la pelea por el N° 1

Carlos Alcaraz revalidó este martes el título en el ATP de Tokio y confirmó que está en carrera para recuperar el trono en el escalafón mundial. Venció al checo Jiri Lehecka, por 7-6 (4) y 6-4, con una actuación muy sólida. «Estoy muy contento por volver a levantar un trofeo», dijo el español, quien agregó: «Ha pasado un tiempo y es todavía más especial por conseguirlo después de mi lesión y mi regreso. Significa mucho para mí«.

Arropado por el cariño de la afición japonesa, fiel a su tenis en cada ronda, Alcaraz volvió a colocarse el traje de campeón luego de ocho meses. Levantó su tercer trofeo de la temporada 2026, tras completar la colección del Grand Slam en el Abierto de Australia y aprovechar la inercia en el ATP 500 de Doha. Carlos acumula un balance de 35-4 este año.

El español festejó después de ocho meses. La lesión quedó en el recuerdo y está de regreso. (AP)

El N° 3 del ranking tuvo que domar un partido de nivel ascendente. Dejó escapar una rotura en el primer set y tuvo que exigirse hasta el tie break. Como fue habitual en el torneo, el murciano aprovechó el ritmo de una intensa primera manga para imponer su juego, asegurando un segundo parcial donde apenas un quiebre marcó las diferencias hacia el título.

El checo hizo un gran primer set, pero perdió en el tie break y después fue todo de Alcaraz. (AP)

El tercero de La Armada

El Ariake Colosseum despidió entre aplausos la gesta de Alcaraz, cuya figura sigue en crecimiento en la historia de La Armada. Carlos igualó a David Ferrer como tercer jugador español con más títulos individuales en la Era Abierta (27), con sus compatriotas Manuel Orantes (34) y Rafael Nadal (92) como únicas referencias en el horizonte. Ahora irá por Jannik Sinner y Alexander Zverev, los jugadores que lo superan en el escalafón mundial.

El título de Tokio, también, permite a Alcaraz recuperar el N° 3 camino al Máster de Turín, superando a Ben Shelton en la zona alta de la clasificación. El español ya tiene garantizado por quinto año consecutivo su billete individual para el clásico certamen que cierra la temporada.

Rumbó a Shanghái, con un argentino como posible rival

Alcaraz dirige ahora la mirada el Másters de Shanghai, donde disputará su primer partido ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo o un rival procedente de la fase previa. El murciano afronta su tercera participación en el ATP Masters 1000 asiático, uno de los tres eventos de categoría dorada ATP Tour todavía pendientes en su palmarés.