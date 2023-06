¿Cerro Chapelco ya tiene la nieve necesaria para abrir el centro de esquí?

El pronóstico dice que las lluvias cubrirán los valles y la cordillera en la Patagonia Norte, pero de todos modos, en el Cerro Chapelco, se esperan nevadas hasta el lunes, sobre todo en cota 1600,. De todas maneras, hasta ahora, la nieve no alcanza para poder abrir el centro de esquí de San Martín de los Andes. Mientras transcurre la espera, te contamos cómo armar tu plan para disfrutar en vacaciones de invierno.

La empresa Chapelco Ski Resort informó a través de sus redes que “la nieve acumulada hasta el momento en el Cerro Chapelco no resulta suficiente para concretar la apertura del centro de esquí. Nuestros equipos continúan trabajando para inaugurar la temporada 2023 en cuanto las condiciones de nieve sean las necesarias para operar de forma segura”.

También manifestaron que se anuncian nevadas para los próximos días y de concretarse el pronóstico, Chapelco estará en condiciones de anunciar la fecha de apertura.

Esta temporada arrancará con más conectividad aérea, ya que al Aeropuerto Aviador Campos de San Martín de los Andes arribarán más de 41 vuelos semanales, entre ellos los dos de Aerolíneas Argentinas directos desde San Pablo, más las conexiones en Buenos Aires, desde donde se sumarán tres desde julio de la low cost JetSmart.

Por estos días un vuelo de Aerolíneas Argentinas directo de Buenos Aires a San Martín, para la segunda semana de julio, se consigue en $57.000 ida y vuelta.

El pase diario para un adulto en el cerro de San Martín de los Andes costará $24.300 en temporada alta, $21.800 en la media y $19.400 en la baja. Menores (6 a 11 años) y seniors (60 a 69 años) los valores serán de 19.400 ; $17.500 y $15.500 respectivamente. Infantes (0 a 5 años) y mayores de 70 años, sin cargo.

Hay muchas opciones, como el pase de fin de semana o de tres a siete días. Pueden ser por días consecutivos, o no. Por ejemplo, tres días no consecutivos en temporada baja salen $57.600 mayores y $46.100 menores y en alta $72.000 mayores y $57.600 menores.

A eso deberás sumar el alquiler de equipos, si no contás con ellos. El equipo completo de esquí, por día para mayores sale $10.500 y menores $8.400 y de SUP $16.800 en temporada baja y esquí mayor $13.100 menos $10.500 y SUP $21.000 en temporada alta.

Más información sobre precios de pases en Cerro Chapelco

Tarifario medios de elevación: https://www.chapelco.com/tarifas-medios-de-elevacion.php Tarifario alquiler de equipos: https://www.chapelco.com/tarifario-equipos.php Tarifario escuela de esquí y snowboard: https://www.chapelco.com/tarifas-escuela-de-esqui-y-snowboard.php Tarifas planes especiales: https://www.chapelco.com/tarifas-planes-especiales.php Tarifas residentes Río Negro y Neuquén: https://www.chapelco.com/tarifas-residentes.php