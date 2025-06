Cerro Otto: la aventura de vacaciones de invierno comienza hoy, con tarifas congeladas y nuevas propuestas

Con el ticket de ingreso está contemplado el ascenso y descenso en teleférico, ingreso a confitería giratoria y galería de arte. Fotos: @telefericoottobariloche.

La cabina se desliza, flota entre las lengas y los coihues que ya asoman su traje de escarcha. Abajo, la ciudad se encoge y se vuelve maqueta, arriba, el cerro espera. El invierno empieza y este junio tiene algo distinto: después del cierre habitual de mayo, ese mes en que el complejo baja el ritmo para preparar la escena, el Teleférico Cerro Otto vuelve a abrir sus puertas.

Con el mismo valor que antes del descanso: $30.000 por persona, y menores de 6 a 12 años, mayor de 65 años y residentes $20 mil. Menores de 6 años no abonan se preparan para la temporada alta. «Esta decisión fue tomada teniendo en cuenta la realidad económica que atraviesan sobre todo las familias argentinas. Nuestro deseo es que más personas puedan conocernos, saber de nuestro trabajo y disfrutar de nuestro completo complejo». Una decisión que, en tiempos donde todo cambia de precio, invita a subir sin miedo a la cuenta», aseguraron de Cerro Otto.

No es solo un viaje de ascenso, es una entrada a un pequeño mundo de alturas y vistas inolvidables, donde cada alinearon cada detalle: el sistema del medio de elevación, la señalización, los senderos, los juegos, la confitería giratoria que vuelve a girar como si nada pasara allá abajo.

La confitería giratoria regresa con variedad de opciones gastronómicas. Fotos: @telefericoottobariloche.

La experiencia empieza en el aire, pero no termina en la cima. Con el ticket, además del ascenso y descenso, se accede a la confitería y a una galería de arte con tres réplicas exactas de las obras más famosas de Miguel Ángel. Ahí están: el David, La Piedad, el Moisés.

Porque si hay algo que regala el Cerro Otto es esa pausa vertical. La confitería giratoria regresa con variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos, desde platos simples a más elaborados y típicos de la región. Desde el verano, cuentan con un nuevo espacio gastronómico, con vistas increíbles hacia nuestro entorno, a más de 1405 mts sobre el nivel del mar: el Patio Panorámico.

Los más chicos corren entre juegos de madera y plazoletas que miran al Nahuel Huapi. Los más grandes eligen entre una caminata guiada, una raqueta sobre la nieve o el vértigo de una tirolesa. Y todos, sin excepción, se detienen un rato largo a contemplar.

Subir para ayudar

Lo que no todos saben es que este paseo tiene un costado que no se ve desde la cabina: cada entrada colabora con causas solidarias. El complejo pertenece a la Fundación Sara María Furman, y los fondos recaudados viajan directo a la Cooperadora del Hospital Zonal Ramón Carrillo, a escuelas que necesitan materiales, a personas que necesitan subir gratis y no pueden, a organizaciones barriales que sueñan en voz baja.

Las actividades propias del invierno tales como caminatas con raquetas por la nieve o pista de trineos.

Datos que importan