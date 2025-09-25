Cicloturismo y trekking en Pino Hachado: descubrí paisajes soñados Neuquén con esta propuesta innovadora

El ministerio de Turismo de Neuquén lanzó una innovadora propuesta con dos jornadas de aventura entre araucarias milenarias, lagunas de altura y cascadas ocultas en la cordillera. La experiencia será el 10 y 11 de octubre en la zona del Paso Internacional Pino Hachado, acompañada por guías de agencias habilitadas. La cartera informó los costos y medios de pago disponibles.

Senderismo entre cascadas escondidas y bosques de araucarias milenarias de Neuquén

El primer día se realizará un recorrido de 15 kilómetros en bicicleta con dos excursiones. La primera salida tendrá como destino la Cascada Escondida, al pie del cerro Chucán de 2.060 metros, ubicada muy cerca de la aduana entre Argentina y Chile.

Estas aguas provienen del deshielo, alimentan un mallín y conforman un pequeño arroyo que desemboca en el Aichol. En el trayecto, los ciclistas atravesarán un bosque de araucarias y zonas de mallines que muestran la riqueza natural de la región cordillerana.

La propuesta combina bicicletas, caminatas, araucarias milenarias y paisajes únicos.

La segunda parte de la jornada llevará a los participantes hacia el norte de Pino Hachado, pasando por la antigua aduana y el histórico espacio de intercambios comerciales entre pobladores argentinos y chilenos.

La travesía también permitirá apreciar fértiles vallecitos donde crecen frutillas silvestres y descubrir vestigios de pueblos originarios, junto a canteras de obsidiana, la roca volcánica utilizada ancestralmente.

Una caminata inolvidable hacia la Laguna Verde con paisajes soñados

El segundo día la propuesta será un trekking de 13 kilómetros con pocas pendientes rumbo a la Laguna Verde. La caminata se abrirá paso entre bosques de araucarias con renovales y senderos que invitan a descubrir la vida silvestre.

El acceso será por filos de montaña que ofrecen vistas panorámicas, mientras que el retorno a la base se hará por verdes vallecitos que rodean la zona. Todo el recorrido contará con guías especializados y asistencia permanente.

La experiencia en la cordillera neuquina promete aventura y descanso en un entorno natural único.

La organización está a cargo de las agencias habilitadas Cicloturis Patagonia y Kuruftun, que brindarán alojamiento, comidas, asistencia mecánica ligera, traslado de bicicletas desde Neuquén capital, seguros y comunicación por VHF.

Precios, medios de pago y todo lo que incluye la experiencia en Pino Hachado

La modalidad de viaje será con movilidad propia, aunque también se dispondrá de camionetas para quienes no tengan vehículo. El costo es de $280.000 por persona, y de $340.000 con transporte incluido, con alojamiento en Pino Hachado en media pensión.

El evento tendrá cupo limitado, por lo que se requiere una seña del 50% antes del viaje. Los pagos se podrán realizar por transferencia bancaria, con tarjeta BPN Confiable (3 y 6 cuotas sin interés y 5% de descuento), o con Visa y Mastercard en tres cuotas sin interés.

Para consultas y reservas, se puede llamar al 299 4130607, informaron desde el ministerio de Turismo.