Escapadas de primavera en colectivo: destinos, precios y duración de viajes desde Neuquén

Viajar en micro es una forma accesible y sin estrés de descubrir la Patagonia.

La primavera abre la puerta a escapadas que combinan aire puro, paisajes únicos y la posibilidad de desconectar sin ir demasiado lejos. El transporte terrestre se presenta como un gran aliado: viajar en micro significa olvidarse de manejar, del tránsito y de los costos extras, y llegar descansado para aprovechar cada minuto en el destino.

Opciones no faltan: Bariloche y El Bolsón son clásicos de montaña con propuestas de trekking, ferias y gastronomía; mientras que Las Grutas, con sus playas de aguas cálidas y actividades de aventura, suma la cuota de mar. Todos destinos accesibles que se pueden disfrutar en un fin de semana, con el plus de viajar liviano y sin complicaciones.

“El concepto de slow travel gana cada vez más adeptos: se trata de disfrutar del trayecto tanto como del destino. Leer un libro, mirar una serie, dormir una siesta o simplemente contemplar el paisaje desde la ventanilla forman parte de la experiencia”, explican desde Plataforma 10, la compañía de venta online de pasajes que conecta miles de rutas en todo el país.

Neuquén – Bariloche

Viajar en micro es una forma accesible y sin estrés de descubrir la Patagonia.

Bariloche es el clásico imperdible de la Patagonia. Combina montañas, lagos y cultura local en un entorno único. Allí se puede recorrer el icónico Centro Cívico, degustar chocolate artesanal, embarcarse en excursiones lacustres o caminar hasta el Cerro Campanario, desde donde se obtienen vistas panorámicas inigualables. Un destino perfecto para quienes buscan mezclar aventura con momentos de relajación.

Tiempo de viaje: 6 horas aprox. | Tarifa desde $18.000 por tramo

Neuquén – El Bolsón

Al pie del cerro Piltriquitrón, El Bolsón invita a sumergirse en la naturaleza y la vida al aire libre. Reconocido por su feria artesanal y su producción de cerveza artesanal, también sorprende con caminatas hacia cascadas, miradores y refugios de montaña. Es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes únicos y un ambiente bohemio que mezcla arte, cultura y gastronomía regional.

Tiempo de viaje: 8 horas 30 min aprox. | Tarifa desde $48.000 por tramo

Neuquén – Las Grutas

Este destino costero se destaca por sus playas de aguas cálidas y paisajes únicos. Es ideal para desconectar y disfrutar de actividades náuticas, como paseos en kayak o pesca, además de recorrer la costanera y degustar mariscos frescos y platos típicos del Golfo San Matías. Un clásico para quienes buscan sol, playa y tranquilidad a pocas horas de Neuquén.

Tiempo de viaje: 7h 30min aprox. | Tarifa desde $24.500 por tramo.

Neuquén – Buenos Aires

Viajar a Buenos Aires en primavera es descubrir la ciudad en su mejor momento. Los jacarandás tiñen de violeta calles y avenidas, el clima templado invita a caminar por plazas y parques, y la vida cultural se multiplica con ferias, recitales al aire libre y propuestas gastronómicas en cada esquina. Desde recorrer San Telmo y su mercado histórico hasta pasear por los bosques de Palermo o disfrutar una tarde de café en Recoleta, la capital se vuelve un destino vibrante y lleno de energía para escaparse en cualquier fin de semana.

Tiempo de viaje: 16 horas 40m aprox. | Tarifa desde $137.800 por tramo.

Neuquén – San Rafael

Clásico de la primavera cuyana. Allí esperan bodegas boutique, circuitos de turismo aventura en el cañón del Atuel y un entorno natural que combina viñedos, montañas y aire puro.

Tiempo de viaje: 09 horas 40m aprox. | Tarifa desde $41.600 por tramo

Neuquén – Villa General Belgrano

Este rincón serrano con impronta centroeuropea es ideal para recorrer a pie y saborear cervezas artesanales, dulces y el famoso strudel.

Tiempo de viaje: 9 horas 30 min aprox. | Tarifa desde $41.600 por tramo

Sea cual sea el destino elegido, la premisa es la misma: lograr una escapada accesible, práctica y pensada para disfrutar de lo más valioso: el tiempo libre.

Las rutas desde todo el país a estos y otros destinos pueden consultarse en www.plataforma10.com.ar

o en la app de Plataforma 10, que permite comparar precios, elegir la categoría de servicio y comprar pasajes de forma rápida y segura. Conecta con más de 300 empresas de transporte y llega a más de 20.000 destinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.