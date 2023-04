Cinco barrios porteños para conocer Buenos Aires con Previaje 4

El clima de otoño es perfecto para visitar la Ciudad de Buenos Aires y disfrutar del abanico de opciones que ofrece. Pasear por los barrios para conocer su identidad, descubrir sus propuestas culturales y pasear por sus cafés son algunos planes ideales para esta época.

Si estás pensando en hacer una escapada a la ciudad, podés aprovechar Previaje 4 desde hoy. Te compartimos una selección de alternativas variadas para que tengas en cuenta.

El programa Previaje ofrece una devolución del 50% (y 70% para jubilados) de todos los gastos previos realizados en turismo para luego utilizar ese crédito una vez en viaje. Esta edición, la ventana de tiempo para adquirir los servicios será breve: las compras deberán realizarse desde hoy al martes 25.

Por poner unos casos de referencia, turistas que quieran vacacionar en un hotel 5 estrellas en la Ciudad de Buenos Aires, sale $ 44.824 la habitación. En la página Previaje, ya están cargados los prestadores inscriptos, antes de comprar asegurate que esté en esa lista y verificá cuál es su tope de beneficio.

Un vuelo directo que une Neuquén y Buenos Aires en 1:55 horas te dejará en tu destino, con fechas flexibles se puede conseguir desde unos $20.829 (Aerolíneas, sale viernes 19 de mayo y vuelve e viernes 26 de mayo), el secreto es hacer combinaciones convenientes. En Aerolíneas Argentinas sigue la promo «Otoño para volar», con venta de pasajes en hasta 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias Visa, MasterCard y Cabal del plan Ahora y con Naranja X.

En cada barrio hay una Buenos Aires distinta. Esa es la imagen que la capital argentina ofrece desde sus construcciones que la asimilan a una ciudad europea, pasando por la bohemia, la colorida y popular, la impregnada de migrantes, la cosmopolita. Si vas, no dejes de recorrer sus barrios.

Recoleta

El cementerio de la Recoleta es un punto atractivo para los turistas. Aunque a muchos les parece morboso acercarse a la cuna de la muerte, miles de personas visitan este espacio que tiene acceso libre y gratuito, para recorrer los mausoleos y bóvedas de personalidades ilustres de Argentina.

Cementerio de la Recoleta

La más buscada es “Evita” (Eva Duarte de Perón) cuyo cuerpo descansa allí desde 1976. A pocos metros, en plaza Francia, los fines de semana y feriados se monta la mayor feria de artesanías de la ciudad y muy cerca se puede visitar el Museo Nacional de Bellas Artes.

El dato: se puede llegar en subte por la Línea H, estación Facultad de Derecho.

La Boca

Es un clásico para sumergirse en la idiosincrasia porteña. En el barrio La Boca se mantiene la mística de los inmigrantes europeos que vivían en conventillos con revestimientos de chapas y pintados de llamativos colores, con los restos de las fábricas de la zona portuaria.

Caminito

En 1866 se habilitó el ramal del tren por la actual calle Caminito y el barrio llegó a la fama mundial por contener entre sus calles a la Bombonera, el estadio de fútbol del Club Boca Juniors. Recorrer las angostas calles, contemplar un espectáculo de tango en una esquina y disfrutar de las artesanías especialmente pinturas, es un paseo obligado para los turistas.

El dato: se puede conocer la cancha de Boca y el Museo de la Pasión Boquense que recorre la historia del club centenario.

San Telmo

El barrio es parte del patrimonio histórico de la ciudad, con edificaciones viejas, con calles de adoquines, tiendas de antigüedades y clásicos porteños que los turistas no se pueden perder. Los domingos la plaza Dorrego se colma de puestos de artesanos y bailarines de tango que brindan su espectáculo a la gorra.

Mafalda, emblema de San Telmo

Para los nostálgicos está la “Esquina de Mafalda” en Defensa y Chile con esculturas de los personajes de Quino y en Bolívar 970 no hay que perderse el Mercado de San Telmo que tiene puestos de venta de carnes, pescados, frutas y verduras, flores además de antigüedades y recuerdos para turistas, además de propuestas gastronómicas.

El dato: en la calle Chile se formó un eje de restaurantes y bares.

Palermo

La plazoleta Julio Cortázar se transforma los fines de semana y adopta el nombre de Plaza Serrano. En el corazón del llamado “Palermo Soho”, miles de jóvenes transitan por las tiendas de diseño instaladas en bares y restaurantes donde al caer la noche, se levantan los percheros y se montan las mesas para extender las visitas.

Por la noche la feria se hace bar

Es una buena zona de restaurantes. En la misma zona se encuentra un circuito de outlets para descubrir buenas ofertas de primeras marcas de indumentaria. La calle principal para realizar las compras es Aguirre.

El dato: Plaza Serrano se encuentra en la zona de productoras y medios, por eso es habitual encontrarse con celebridades.

Barrio Chino

Un arco de 11 metros de alto da la bienvenida al emblemático paseo en el coqueto barrio Belgrano. Llegar a este sector es como viajar a otro país para sumergirse en la cultura oriental y en los sabores para paladares curiosos. La comida al paso es un clásico en las calles Arribeños y Mendoza.

Para sumergirse en la cultura china

Se puede probar salchichas rebozadas, chivito con salsa oriental, pinchos de langostinos y buñuelos de batata. Para los golosos, los panqueques dorayaki, helados de melona y las tradicionales galletas de la fortuna que tienen un mensaje en su interior. En los supermercados se pueden encontrar productos poco habituales en los comercios clásicos y hasta comprar sushi para comer en la calle.



El dato: Hay tiendas “de todo un poco” como los viejos conocidos “todo por dos pesos” que invitan a perderse un buen rato.