En el corazón del Alto Valle del río Negro, Villa Regina late entre chacras, bardas y el murmullo del río. Nació como colonia agrícola y hoy celebra su presente como Capital Provincial del Turismo Rural. Tierra de manzanas, lúpulo, vino y sueños de pioneros, la “Perla del Valle” invita a quedarse, a respirar despacio y a mirar el paisaje con los ojos del que vuelve a sus raíces.

Desde el sonido de un tractor en plena época de cosecha hasta el remo en el río, pasando por la calma de una tarde en las bardas y la emoción de un mirador al atardecer, el turismo rural en Regina es una política que articula municipio, productores y público para crear valor local y conexión auténtica. Regina impulsa una red de experiencias que conectan la naturaleza con la cultura productiva del Alto Valle.

Diario Río Negro te deja algunas sugerencias para que tomes nota. A continuación, te proponemos cinco lugares imperdibles para recorrer en Villa Regina.

1. Isla 58

A tan solo siete kilómetros del centro de Regina se encuentra esta península tranquila rodeada por el río Negro, ideal para pasar un día al aire libre. Playa de arena, vegetación, sombra, aguas para el canotaje o la pesca ligera y un ambiente relajado que combina diversión y descanso.

El balneario municipal funciona todo el año y cuenta con sectores de camping, duchas y parrillas; además, en verano operan embarcaciones y apoyo náutico. Las bardas y la ribera del río Negro brindan oportunidades para el trekking, la observación de aves, paseos en bicicleta y también momentos de contemplación.

2. Monumento al Indio Comahue

Construido en 1964 sobre la barda norte, este símbolo de Villa Regina es a la vez mirador privilegiado y carga simbólica. Desde allí se domina la ciudad, los campos y las chacras que componen su paisaje-identidad.

El acceso puede hacerse a pie o en vehículo por senderos locales, y la vista al atardecer es una de las más reproducidas por quienes visitan Regina. Todo un símbolo, quizás el más representativo de la ciudad.

3. Museo Comunitario de Villa Regina

El museo está en el edificio histórico donde funcionó la Compañía Ítalo Argentina de Colonización (C.I.A.C.), que se construyó en 1924, y exhibe piezas que evocan los orígenes de la localidad, especialmente las colonizaciones de inmigrantes, en su mayoría familias italianas. El museo reúne muebles, documentos, imágenes y objetos donados por los pioneros, narrando el proceso que convirtió a Villa Regina en la “Perla del Valle”.

Para quienes combinan paseo y aprendizaje, es una parada gratificante: porque el turismo rural no solo es naturaleza y producción sino también memoria y comunidad. Se recomienda visitar en horario de mañana y completar la caminata con una charla sobre fruticultura local. Abre de lunes a viernes de 7 a 14 hs.

4. El Museo de la Sidra y el Vino

Ubicado en el histórico edificio de la ex bodega La Regina, sobre la emblemática calle General Paz de Villa Regina, el Museo de la Sidra y el Vino invita a recorrer la historia productiva que dio identidad al Alto Valle. En sus salas se conserva la memoria de los inmigrantes que impulsaron la vitivinicultura y la elaboración de sidra en la región, con una muestra que combina objetos antiguos, fotografías y tecnología interactiva.

El museo es hoy un punto clave dentro del circuito turístico de la ciudad: ofrece visitas guiadas, degustaciones y eventos culturales que celebran los sabores y tradiciones locales. Con su propuesta dinámica y educativa, se ha convertido en una parada obligada para quienes buscan entender —y disfrutar— la esencia productiva y cultural de Villa Regina.

5. Bodegas, fincas de lúpulo y frutales

Villa Regina ofrece circuitos de agroturismo donde los visitantes pueden conocer fincas de lúpulo, chacras de frutales y bodegas que abren sus puertas para degustaciones y visitas guiadas. Este tipo de turismo conecta directamente con la producción regional y promueve el desarrollo local.

Ideal para quienes disfrutan de experiencias más activas: caminar entre hileras de manzanos, conocer el proceso del lúpulo y luego saborear un producto artesanal con vista al valle es parte del encanto de Regina. Llevar calzado cómodo y reservar previamente es buena idea.

El recorrido por la bodega Favretto permite conocer el proceso del vino rionegrino desde la viña hasta la copa. Se ofrecen degustaciones, charlas con enólogos y venta directa. En época de cosecha, es posible participar de la vendimia y de los encuentros gastronómicos que combinan música y sabores locales.

Diversas familias abren sus establecimientos para mostrar el cultivo del lúpulo, la cosecha de frutos rojos y el trabajo cotidiano en el galpón. En sitios como la Chacra Arana (productora de lúpulo) o Frutas Stelzer, se puede recorrer los cultivos, conocer la historia de la chacra y compartir una merienda con productos regionales.

El Predio de Arte Rural y el establecimiento La Vinagreta ofrecen experiencias para grandes y chicos: alimentar animales, participar de talleres de huerta, elaboración de dulces y actividades artísticas vinculadas al campo. Ideal para familias que buscan un día distinto, en contacto directo con la naturaleza.

Completan el itinerario un emprendimiento gastronómico familiar, RuGliano. Este emprendimiento de Turismo Rural, cuenta con un amplio salón para que tanto turistas como reginenses puedan visitar y degustar la gastronomía local. Estos paseos no son solo destinos: son razones para celebrar, conocer y volver