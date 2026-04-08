Así es el exclusivo refugio que Robert De Niro construye en el Caribe: villas de lujo y privacidad extrema en Barbuda

La estrella de Hollywood, Robert De Niro, ya no solo brilla en la pantalla; ahora lidera una ambiciosa transformación en el Caribe. Su proyecto, ubicado en la emblemática Playa Princesa Diana, redefine el concepto de exclusividad. Se trata de un desarrollo inmobiliario y turístico que busca posicionar a la isla de Barbuda como el santuario de alta gama más privado del mundo.

El complejo se extiende sobre 162 hectáreas y abarca más de tres kilómetros de costa virgen, integrando el sello gastronómico y hotelero de De Niro en una de las zonas menos intervenidas de la región.

Nobu Beach Inn: hotelería de baja densidad

En lugar de grandes torres, De Niro apostó por la arquitectura orgánica. El Nobu Beach Inn contará con 36 habitaciones distribuidas en 17 villas independientes.

El objetivo: Ofrecer un retiro de absoluta tranquilidad, manteniendo la esencia apacible de las Antillas Menores.

Ofrecer un retiro de absoluta tranquilidad, manteniendo la esencia apacible de las Antillas Menores. Propuesta: Un club de playa de clase mundial, centros de bienestar y el ya famoso restaurante Nobu Barbuda como corazón del proyecto.

Un negocio de 15 millones de dólares por lote

El plan inmobiliario es el verdadero motor del proyecto. De Niro contempla la creación de 25 residencias privadas con acceso directo al mar.

Valores: Los terrenos en el sector de villas parten de los 7 millones de dólares , mientras que los lotes más amplios e imponentes (los Estates) alcanzan los 15 millones de dólares .

Los terrenos en el sector de villas parten de los , mientras que los lotes más amplios e imponentes (los Estates) alcanzan los . Beneficios: Los dueños de estas propiedades no solo compran privacidad total, sino que pueden integrar sus casas a un sistema de alquiler gestionado por la cadena de De Niro.

Conectividad para el «Jet Set»

Para que este proyecto sea viable, Barbuda inauguró recientemente el Aeropuerto Internacional Burton-Nibbs. Esta infraestructura es clave: permite que inversores internacionales lleguen en sus jets privados y helicópteros directamente a la isla, evitando las escalas masivas y simplificando el acceso desde cualquier lugar del mundo.

Se espera que las residencias y el hotel finalicen su construcción en 2027. Con esta inversión, De Niro consolida a Barbuda como el nuevo referente del turismo de lujo responsable, donde el confort extremo y la protección de la biodiversidad conviven en un mismo espacio de negocios.