Tren solar de la Quebrada de Humahuaca en Jujuy: cómo es el circuito y cuánto salen los pasajes

Es el primer tren solar de Latinoamérica: avance tecnológico y la conciencia ambiental se unen en la Quebrada de Humahuaca.

Luego de varias idas y vueltas, El Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, este invierno, comenzó sus operaciones. El recorrido actual es de 35 kilómetros e inicia en la estación de Volcán y hace paradas en Tumbaya, Purmamarca y Maimará. A partir del 16 de agosto contará con una nueva estación en Tilcara y se el trayecto total será de 42 kilómetros. Desde la capital, se puede llegar a la estación cabecera mediante combis que cuestan $2.000 por persona.

Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada, explicó en reportur la flexibilidad del servicio, que permite a los pasajeros subir y bajar en cualquier estación durante el día: “Es un sistema hop-on hop-off, pueden bajar por ejemplo en Tumbaya, recorrer, y luego volver a subir al tren en la formación siguiente”.

Se trata del único tren solar en Latinoamérica, que se destaca por su tecnología de vanguardia: “El Tren Solar de la Quebrada viene a cambiar un paradigma sobre las experiencias ferroviarias turísticas, utilizando baterías de litio, el tren tiene una autonomía de 120 km y se recarga en las estaciones de Volcán y Purmamarca”, detalló el presidente y agregó: “Es amigable con el medio ambiente, no contamina, no utiliza hidrocarburos y no hace ruido, lo cual es crucial para no molestar a los animales de la zona”.

Este proyecto no solo busca atraer turistas, sino también fomentar el crecimiento económico en las zonas rurales. “Estamos trabajando mucho con las comunidades, insertándolas en lo que es una ciudad turística, dándoles la experiencia para crear nuevos atractivos”, señaló Cabrera al destacar el entusiasmo y las expectativas de las comunidades locales.

La respuesta del público ha sido muy positiva, con altos niveles de ocupación durante las vacaciones de invierno. Los boletos del tren están disponibles en la página web y en las boleterías de las estaciones. Asimismo, las agencias de viaje también ofrecen paquetes combinados que incluyen traslados desde Jujuy y Salta. “Para nosotros, que recién estamos empezando, es un logro enorme”, concluyó Cabrera.

Tarifas y horarios del Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca

El nuevo tren solar utiliza el hop on hop off. Con un solo boleto, los pasajeros pueden subir y bajar en cualquiera de las cuatro paradas a lo largo de la Quebrada. El pasaje tiene diferentes costos según la procedencia y la edad de los pasajeros:

Jujeños: $10.000

Ciudadanos argentinos: $40.000

Extranjeros: $60.000

Jubilados: $25.000

Menores: $30.000

Los trenes tienen varias frecuencias diarias, con intervalos de entre dos y tres horas. El primer servicio sale a las 9 y el último a las 21. Las duplas, cada una con dos vagones, funcionan a propulsión eléctrica alimentada por baterías de litio.

Para comprar pasajes, los interesados pueden visitar la página oficial del Tren Solar de Jujuy o acercarse a las oficinas de turismo locales.

Horarios de salida del Tren Solar

Desde Volcán:

Volcán – Purmamarca a las 8:10

Volcán – Maimará a las 12:05

Volcán – Maimará a las 14:10

Volcán – Maimará a las 15:20

Desde Purmamarca:

Purmamarca – Volcán a las 9:15

Desde Maimará:

Maimará – Volcán a las 12:15

Maimará – Volcán a las 13:55

Maimará – Volcán a las 17:10

Maimará – Volcán a las 18:15