Conectividad al verano: Aerolíneas Argentinas suma vuelos directos a dos destinos de Brasil

Las playas de arena blanca y aguas turquesa de la Región de los Lagos tendrán, a partir de enero, un acceso más directo para los viajeros argentinos. Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de vuelos hacia el aeropuerto de Cabo Frío, puerta de entrada a destinos como Buzios y Arraial do Cabo, íconos del turismo brasileño.

La programación comenzará el sábado 3 de enero y se extenderá hasta el domingo 5 de abril de 2026, con dos frecuencias semanales desde Aeroparque y otras dos desde Rosario, siempre los fines de semana. De este modo, los pasajeros podrán combinar escapadas cortas o vacaciones prolongadas en uno de los paisajes más codiciados del litoral carioca.

El anuncio se inscribe dentro de un refuerzo más amplio de la red hacia Brasil para la temporada de verano. Río de Janeiro contará con 35 frecuencias semanales desde Buenos Aires en enero, nueve más que las actuales, mientras que Córdoba y Rosario tendrán cuatro vuelos semanales cada una.

Aerolíneas Argentinas conectará Aeroparque y Rosario con Cabo Frío entre enero y abril.

También habrá un incremento en las rutas a Salvador de Bahía, Porto Seguro y Florianópolis, con la novedad de conexiones directas desde Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán.

La estrategia responde a una demanda que se repite temporada tras temporada: el norte argentino y el sur brasileño son socios inevitables del verano. La cercanía, la diversidad de playas y la posibilidad de combinar descanso con compras y gastronomía convierten al destino en un clásico.

La apuesta de Aerolíneas se complementa con nuevas rutas al Caribe, como el inicio de los vuelos a Aruba desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que se ofrecerán entre enero y febrero. Y a la competencia también se suma Flybondi, que abrirá por primera vez salidas directas desde Córdoba hacia Río de Janeiro y Florianópolis, además de conexiones desde Buenos Aires hacia Salvador de Bahía.

La Región de los Lagos incluye a Buzios y Arraial do Cabo, dos de los destinos más elegidos por los argentinos.



Oferta de Aerolíneas para Brasil en el verano:

La ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro contará con 35 frecuencias semanales durante enero, lo que significa 9 frecuencias más que las que se operan actualmente. Córdoba y Rosario contarán con 4 frecuencias semanales cada una.

contará con 35 frecuencias semanales durante enero, lo que significa 9 frecuencias más que las que se operan actualmente. Córdoba y Rosario contarán con 4 frecuencias semanales cada una. Buenos Aires y Salvador de Bahía pasa de 6 vuelos semanales a 10.

pasa de 6 vuelos semanales a 10. Buenos Aires–Porto Seguro sumará un vuelo extra, pasando de 2 a 3 semanales.

sumará un vuelo extra, pasando de 2 a 3 semanales. Desde diciembre, habrá 7 vuelos a Florianópolis desde Buenos Aires, que serán 26 semanales en enero. Asimismo, habrá 5 frecuencias semanales desde Córdoba y Rosario y otras 2 semanales desde Salta y Tucumán.

Con más opciones de conectividad y una temporada que promete alta demanda, los argentinos ya miran hacia el Atlántico. Entre aguas cálidas y arenas suaves, el verano de 2026 tendrá acento brasileño.