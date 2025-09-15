El sur de Brasil que enamora: playas accesibles y paisajes de película

Torres, un paraíso costero. Seis playas, paisajes únicos y actividades para toda la familia esperan a los viajeros argentinos en el sur de Brasil.

Cuando se piensa en vacaciones en Brasil, la mente suele viajar de inmediato hacia las playas de Santa Catarina o al litoral del norte. Sin embargo, en el estado de Río Grande do Sul, a solo 860 kilómetros de Posadas, se esconden rincones costeros que combinan belleza natural, hospitalidad y precios accesibles para el turismo argentino.

Allí, Torres se alza como una de las joyas más buscadas cada verano. Ubicada a 197 kilómetros de Porto Alegre y a 280 de Florianópolis, ofrece seis playas para todos los gustos: desde la céntrica Praia Grande, con tres kilómetros de arena y buenas olas, hasta la imponente Praia da Guarita, enmarcada por acantilados dentro del Parque Estatal de Guarita. Surfistas, familias y viajeros aventureros encuentran en este destino un paisaje único, con propuestas que van del parapente en el Morro do Farol a paseos en barco hasta la Ilha dos Lobos.

Si buscas las típicas playas de postal de Brasil, lamento informarte que en Torres no vas a encontrarlas. Pero algunas playas en Torres son de un paisaje único, gracias a los morros o acantilados en sus extremos que crean el contraste entre la arena y el mar con el verde y la roca del morro. Sin dudas este detalle, que no se encuentra en otras playas del sur de Brasil (que sí tienen morros, pero no acantilados de este tipo), las convierten en un entorno diferente y que vale la pena disfrutar.

Aventura y deportes. Desde parapente en el Morro do Farol hasta paseos en 4×4 sobre dunas, la región combina naturaleza y adrenalina.

Praia do Cassino, la playa más larga del mundo

Más al sur, en la ciudad de Río Grande, aparece otro imán turístico: la Praia do Cassino, reconocida por el Libro Guinness como la más extensa del planeta, con más de 200 kilómetros de arena. A diferencia de otros destinos brasileños, su propuesta es económica: hospedajes desde 50 dólares por noche, gastronomía accesible y actividades pensadas tanto para el relax como para la aventura.

Sus aguas verdes y azules invitan a largas caminatas frente al Atlántico, a recorrer la costa en bicicleta o lanzarse a la adrenalina del surf, windsurf y kitesurf. Los paseos en 4×4 sobre las dunas y las excursiones en barco, que rondan los 32 dólares por persona, completan una experiencia que combina naturaleza y entretenimiento.

Praia do Cassino. La playa más larga del mundo, con más de 200 kilómetros de arena, ideal para caminar, hacer deporte y relajarse.

Cómo llegar

Desde Posadas, la ruta hacia Torres es directa: se cruza a Brasil por la Ruta Provincial 4 y, ya en territorio vecino, se recorren unos 800 kilómetros hacia Porto Alegre para luego conectar con las rutas 290 y 110 que llevan a la ciudad costera. Praia do Cassino, en cambio, se encuentra más cerca de la frontera con Uruguay, lo que la convierte en una escala ideal para quienes ingresan al sur de Brasil por ese paso.

Con un cambio favorable y un abanico de propuestas turísticas, el sur de Brasil se consolida como una opción estratégica para los argentinos que buscan playas amplias, actividades diversas y una estadía amigable con el bolsillo. Torres y Cassino, cada una con su personalidad, invitan a mirar hacia el sur y descubrir que las vacaciones soñadas pueden estar más cerca de lo que parece.