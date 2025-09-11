ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Voy Turismo en la Patagonia

Viajar sola: los destinos más inspiradores y seguros para mujeres que quieren explorar el mundo

Redacción

Por Redacción

En Sri Lanka, la combinación de templos milenarios y playas paradisíacas convierte al destino en un imán para viajeras solas.

El turismo individual dejó de ser una rareza y se transformó en una tendencia global. Cada vez más mujeres se animan a recorrer el mundo por su cuenta, en busca de experiencias auténticas y de libertad. La revista TimeOut elaboró un ranking de países que se destacan no solo por su belleza y riqueza cultural, sino también por su seguridad e infraestructura pensada para recibir a viajeras independientes.

Sri Lanka: la lágrima del Índico que seduce mochileras

Con forma de lágrima en el océano Índico, Sri Lanka se impone como un destino encantador y accesible para quienes viajan solas. Su historia está marcada por templos ancestrales como Dambulla y Sigiriya, ambos Patrimonio de la Humanidad, sus plantaciones de té en Nuwara Eliya y la calidez de su gente.

Pero también hay espacio para el relax: las playas doradas de Arugam Bay, Mirissa y Hikkaduwa combinan surf, hostales frente al mar y una gastronomía local exquisita. Es el primer paso perfecto para sumergirse en el sur de Asia.

Portugal: castillos, cafés y mar en un mismo viaje

Portugal aparece como un país versátil, ideal para quien busca un itinerario flexible. Sus calles empedradas en Lisboa, los viñedos del valle del Duero y las playas del Algarve forman una tríada irresistible. La infraestructura es otro punto a favor: trenes, buses y hasta espacios de co-working que atraen a viajeras digitales. Entre historia, gastronomía y aventura, es un destino amigable y accesible.

República Checa: caminar entre palacios y puentes

Praga encabeza la experiencia checa: segura, económica y con una belleza arquitectónica que deslumbra. Su casco histórico, el Puente de Carlos y el Castillo de Praga son postales inevitables, pero también la proximidad de pueblos como Český Krumlov invita a extender la estadía. Sus atracciones, todas accesibles a pie, y una vida cultural vibrante, la hacen una capital pensada para explorar sin prisa.

La baja incidencia delictiva y la cercanía de sus atractivos hacen de Praga un destino ideal para viajeras solitarias.

Japón: respeto y modernidad en cada rincón

En Japón, la seguridad no es un eslogan: es parte de la vida cotidiana. Vagones exclusivos para mujeres, hoteles diseñados para ellas y una cultura de respeto que lo distingue. Tokio impacta por su modernidad, mientras Kioto invita a perderse entre templos y jardines. El tren bala conecta montañas nevadas, playas de arena blanca y fuentes termales, en un país donde hasta cenar sola es socialmente aceptado.

Vietnam: un viaje de norte a sur

Vietnam despliega una ruta turística ya consolidada: de Hanói a Ho Chi Minh, pasando por aldeas históricas como Hoi An y Hue, playas escondidas y montañas imponentes. Su gastronomía es una de las más celebradas de Asia y su gente, conocida por la hospitalidad. Trenes, buses nocturnos y motos facilitan la movilidad, en un circuito muy elegido por mochileras de todo el mundo.

Amabilidad y seguridad convierten a Vietnam en la puerta de entrada al Sudeste Asiático para viajeras solas.

Australia: entre arrecifes y ciudades vibrantes

Australia invita a recorrer la famosa Costa Este, desde la cosmopolita Sídney hasta la Gran Barrera de Coral. Playas, snorkel, fauna única y excursiones en jeep por la Isla Fraser marcan el pulso de un país que combina modernidad y naturaleza salvaje. La hospitalidad australiana y un visado accesible terminan de sellar el atractivo para quienes buscan su primera gran aventura lejos de casa.

Grecia: historia y sol en cada isla

El Acrópolis en Atenas, el Partenón y las islas de aguas turquesa como Corfú y Cefalonia. Grecia ofrece el combo perfecto entre cultura milenaria y relax mediterráneo. Sus ferris facilitan el acceso a los destinos isleños, mientras que la cocina griega —con productos frescos y sabores únicos— completa la experiencia. Es un lugar pensado para perderse sin perder seguridad.

Entre ruinas ancestrales y playas cristalinas, Grecia despliega su encanto para viajeras solitarias.

Nueva Zelanda: naturaleza extrema en un entorno seguro

Fiordos, glaciares, montañas y playas: la geografía neozelandesa parece diseñada para la aventura. En ciudades como Queenstown o Auckland, hostales y hoteles se convierten en puntos de encuentro entre viajeras que buscan compartir gastos y experiencias. Senderismo, kayak y rutas en auto son algunas de las formas de recorrer un país caro, pero inigualable en seguridad y camaradería.

El ranking de TimeOut revela que cada vez más países están listos para recibir a viajeras solitarias con propuestas seguras y variadas. Desde las playas de Sri Lanka hasta las montañas de Nueva Zelanda, la experiencia se repite: el viaje en soledad ya no es un acto de valentía, sino una forma elegida de conocer el mundo con libertad.


Temas

Instagram RN
En Sri Lanka, la combinación de templos milenarios y playas paradisíacas convierte al destino en un imán para viajeras solas.

El turismo individual dejó de ser una rareza y se transformó en una tendencia global. Cada vez más mujeres se animan a recorrer el mundo por su cuenta, en busca de experiencias auténticas y de libertad. La revista TimeOut elaboró un ranking de países que se destacan no solo por su belleza y riqueza cultural, sino también por su seguridad e infraestructura pensada para recibir a viajeras independientes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios