Viajar sola: los destinos más inspiradores y seguros para mujeres que quieren explorar el mundo

En Sri Lanka, la combinación de templos milenarios y playas paradisíacas convierte al destino en un imán para viajeras solas.

El turismo individual dejó de ser una rareza y se transformó en una tendencia global. Cada vez más mujeres se animan a recorrer el mundo por su cuenta, en busca de experiencias auténticas y de libertad. La revista TimeOut elaboró un ranking de países que se destacan no solo por su belleza y riqueza cultural, sino también por su seguridad e infraestructura pensada para recibir a viajeras independientes.

Sri Lanka: la lágrima del Índico que seduce mochileras

Con forma de lágrima en el océano Índico, Sri Lanka se impone como un destino encantador y accesible para quienes viajan solas. Su historia está marcada por templos ancestrales como Dambulla y Sigiriya, ambos Patrimonio de la Humanidad, sus plantaciones de té en Nuwara Eliya y la calidez de su gente.

Pero también hay espacio para el relax: las playas doradas de Arugam Bay, Mirissa y Hikkaduwa combinan surf, hostales frente al mar y una gastronomía local exquisita. Es el primer paso perfecto para sumergirse en el sur de Asia.

Portugal: castillos, cafés y mar en un mismo viaje

Portugal aparece como un país versátil, ideal para quien busca un itinerario flexible. Sus calles empedradas en Lisboa, los viñedos del valle del Duero y las playas del Algarve forman una tríada irresistible. La infraestructura es otro punto a favor: trenes, buses y hasta espacios de co-working que atraen a viajeras digitales. Entre historia, gastronomía y aventura, es un destino amigable y accesible.

República Checa: caminar entre palacios y puentes

Praga encabeza la experiencia checa: segura, económica y con una belleza arquitectónica que deslumbra. Su casco histórico, el Puente de Carlos y el Castillo de Praga son postales inevitables, pero también la proximidad de pueblos como Český Krumlov invita a extender la estadía. Sus atracciones, todas accesibles a pie, y una vida cultural vibrante, la hacen una capital pensada para explorar sin prisa.

La baja incidencia delictiva y la cercanía de sus atractivos hacen de Praga un destino ideal para viajeras solitarias.

Japón: respeto y modernidad en cada rincón

En Japón, la seguridad no es un eslogan: es parte de la vida cotidiana. Vagones exclusivos para mujeres, hoteles diseñados para ellas y una cultura de respeto que lo distingue. Tokio impacta por su modernidad, mientras Kioto invita a perderse entre templos y jardines. El tren bala conecta montañas nevadas, playas de arena blanca y fuentes termales, en un país donde hasta cenar sola es socialmente aceptado.

Vietnam: un viaje de norte a sur

Vietnam despliega una ruta turística ya consolidada: de Hanói a Ho Chi Minh, pasando por aldeas históricas como Hoi An y Hue, playas escondidas y montañas imponentes. Su gastronomía es una de las más celebradas de Asia y su gente, conocida por la hospitalidad. Trenes, buses nocturnos y motos facilitan la movilidad, en un circuito muy elegido por mochileras de todo el mundo.

Amabilidad y seguridad convierten a Vietnam en la puerta de entrada al Sudeste Asiático para viajeras solas.

Australia: entre arrecifes y ciudades vibrantes

Australia invita a recorrer la famosa Costa Este, desde la cosmopolita Sídney hasta la Gran Barrera de Coral. Playas, snorkel, fauna única y excursiones en jeep por la Isla Fraser marcan el pulso de un país que combina modernidad y naturaleza salvaje. La hospitalidad australiana y un visado accesible terminan de sellar el atractivo para quienes buscan su primera gran aventura lejos de casa.

Grecia: historia y sol en cada isla

El Acrópolis en Atenas, el Partenón y las islas de aguas turquesa como Corfú y Cefalonia. Grecia ofrece el combo perfecto entre cultura milenaria y relax mediterráneo. Sus ferris facilitan el acceso a los destinos isleños, mientras que la cocina griega —con productos frescos y sabores únicos— completa la experiencia. Es un lugar pensado para perderse sin perder seguridad.

Entre ruinas ancestrales y playas cristalinas, Grecia despliega su encanto para viajeras solitarias.

Nueva Zelanda: naturaleza extrema en un entorno seguro

Fiordos, glaciares, montañas y playas: la geografía neozelandesa parece diseñada para la aventura. En ciudades como Queenstown o Auckland, hostales y hoteles se convierten en puntos de encuentro entre viajeras que buscan compartir gastos y experiencias. Senderismo, kayak y rutas en auto son algunas de las formas de recorrer un país caro, pero inigualable en seguridad y camaradería.

El ranking de TimeOut revela que cada vez más países están listos para recibir a viajeras solitarias con propuestas seguras y variadas. Desde las playas de Sri Lanka hasta las montañas de Nueva Zelanda, la experiencia se repite: el viaje en soledad ya no es un acto de valentía, sino una forma elegida de conocer el mundo con libertad.