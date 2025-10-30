Copahue abre la temporada de primavera: disfrutá de sus termas a «precios congelados»

Las Termas de Copahue se preparan para recibir a turistas y residentes a partir del 20 de noviembre, fecha en la que comenzará la temporada de primavera. La buena noticia es que los precios de los servicios «se mantienen congelados», equiparados a los de la temporada pasada.

Quienes se acerquen al lugar podrán acceder a:

Inmersiones en agua ferruginosa , Laguna del Chancho y vapor de agua sulfurosa a $13.000 cada una .

, y a . La Laguna Verde , que será de acceso gratuito.

, que será de acceso gratuito. Consulta con enfermería para admisión a $6.500.

«Queremos que cada vez más turistas conozcan y disfruten del poder sanador de Copahue y nuestra provincia», destacó Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas.

Descubrí Copahue esta primavera, fangos, vapores y lagunas abiertas para todos. Foto: gentileza.

La temporada invernal pasada fue histórica, con el producto Termas Nieve, que triplicó la cantidad de visitantes respecto a 2024. Además, durante los meses de invierno se avanzó en diversas obras que permiten abrir progresivamente el complejo, según explicó Ramos.

La apertura de la temporada es posible gracias al trabajo conjunto entre el municipio de Caviahue-Copahue, organismos provinciales como el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), los ministerios de Salud, Seguridad y Vialidad, y el sector privado, conformado por hoteleros, gastronómicos y prestadores turísticos, que garantizan los servicios esenciales para los visitantes.