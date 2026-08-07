El Cerro Perito Moreno puso a la Patagonia en el mapa de las competencias de esquí internacional

Once países y una misma pista: el esquí internacional volvió a El Bolsón

Las montañas de El Bolsón fueron escenario de una verdadera fiesta del esquí alpino de competición. Durante tres jornadas, el Cerro Perito Moreno recibió una doble fecha válida para la Federación Internacional de Ski (FIS), un evento que marcó el regreso de las competencias internacionales a la Patagonia Norte después de dos años y que volvió a mostrar el crecimiento del centro de nieve rionegrino.

La pista de Laderas Cerro Perito Moreno reunió a corredores de 11 países, entre ellos Francia, Italia, España, Polonia, Gran Bretaña, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y Hong Kong, además de representantes argentinos de distintas provincias como Río Negro, Neuquén y Chubut. Con excelentes condiciones de nieve, el escenario fue protagonista de pruebas de slalom, la disciplina técnica por excelencia del esquí alpino.

Todas las pruebas tuvieron como protagonista al slalom, la reina de las disciplinas técnicas en el esquí alpino de competición, y si bien algunas de las pruebas estuvieron reservadas a categorías juveniles, en todas hubo un altísimo nivel deportivo. Los primeros slalom de hombres y mujeres fueron en reemplazo de las que debían realizarse en La Hoya (Esquel) a fin de julio, y se trató de dos National Junior Race y estuvo en juego la tradicional Copa Franco Paniccia.

En el arranque de las mujeres, el podio fue para la británica Claudia Ritchie, seguida por la argentina Mora Díaz Peña y la polaca Natasza Kaminska. Entre los varones, el triunfo fue para el francés Constant Mery, escoltado por su compatriota Aimery De Poilloue y tercero el argentino Alfonso Bergadá Mugica.

Al día siguiente, en el mismo contexto de NJR, el podio del slalom fue en mujeres para Kaminska, Díaz Peña y la argentina Mía Davies Cacault, mientras que en varones fue todo francés: lideró Paul Lapierre, seguido por Archie Taylor y Mery.

Luego llegó el turno de las pruebas FIS que efectivamente estaban previstas en Laderas, en las que estuvieron también en juego la Copa CAP y la Copa Laderas. En la primera competencia de mujeres, el podio de mayores en mujeres fue para la polaca Kaminska, seguida por la argentina Mora Díaz Peña y su compatriota Mía Davies Cacault. Entre los varones, hicieron un 1-2-3 los franceses Mary Constant, seguido por Paul Lapierre y Archie Taylor.

En la última prueba FIS del jueves, la competencia de mujeres registró la victoria de la argentina Mora Díaz Peña, escoltada por la británica Gabriella Ritchie y la argentina Sofía Graciarena. En la de hombres, se subió a lo más alto del podio el francés Paul Lapierre, seguido por su compatriota Archie Taylor y el argentino Erik Gotze.

La organización de la doble fecha FIS estuvo a cargo del Club Andino Piltriquitrón, en conjunto con el Club Andino Esquel (por las NJR), y fue fiscalizada por la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA). Los delegados técnicos fueron Eduardo Quiroga, el referee fue Lille Enevoldsen, mientras que el director de carreras fue Diego Neira.

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