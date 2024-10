Cuánto cuesta viajar a un hotel all inclusive en Brasil este verano 2025

Un all inclusive en Brasil ofrece diversas actividades para disfrutar de las playas brasileñas. Fuente: Instagram @costaodosantinho

Muchos argentinos están considerando la posibilidad de vacacionar en Brasil este verano 2025. En medio de la búsqueda de un destino atractivo y accesible, la información sobre los costos de los viajes es un aspecto crucial. Cuánto sale el hotel all inclusive más cerano a la Argentina.

La belleza de Brasil, combinada con su oferta gastronómica y de entretenimiento, promete ser un atractivo irresistible para quienes busquen escapar de la rutina y sumergirse en la cultura y el sol carioca.

Un hotel «all inclusive» es un tipo de alojamiento donde el precio de la estadía cubre casi todos los aspectos de las vacaciones. Incluye no solo el alojamiento, sino también la comida, las bebidas (tanto alcohólicas como no alcohólicas), y una variedad de actividades y entretenimientos.

Al hospedarte en un hotel «all inclusive», pagas una tarifa fija por adelantado que cubre la mayoría de los servicios. Al llegar, recibirás una pulsera o una tarjeta que indica que eres un huésped «all inclusive», lo que te permitirá acceder a todas las comodidades y servicios incluidos.

Durante la estadía podés disfrutar de comidas en los restaurantes del hotel, bebidas en los bares y participar en actividades y espectáculos sin tener que pagar extra.

Tarifas y costos: ¿Cuánto cuesta la experiencia?

Florianópolis: Es un paquete de viaje de 6 noches en febrero, que incluye pasaje aéreo directo de ida y vuelta y alojamiento en el lujoso Costão do Santinho, un resort 5 estrellas con régimen all inclusive. Entre las comodidades se destacan una piscina, canchas de tenis y fútbol, ping pong, gimnasio, sauna, solárium y estacionamiento gratuito. El precio es de $3,073,887 por persona a través de Despegar.

Porto de Galinhas: Este atractivo destino ofrece un paquete de 8 noches, que incluye pasajes aéreos, traslados, asistencia al viajero y alojamiento con sistema all inclusive en el prestigioso The Westin Porto de Galinhas Resort. Para el 18 de enero, el costo es de US$3,421 por persona en base doble, mientras que el plan familiar (dos adultos y dos menores) se ofrece a US$2,973. Para el 1 de febrero, los precios son US$3,254 y US$2,853, respectivamente (All Seasons).

Praia do Forte: Este paquete incluye 8 días y 7 noches con late check out, programado para el 18 de enero. El paquete abarca vuelos directos, equipaje en bodega, traslados, alojamiento all inclusive y asistencia al viajero, con un costo de US$2,526 por persona (Travel Services).

Imbassaí: También se ofrece un paquete de 8 días y 7 noches con late check out, con salida el 18 de enero. Incluye pasajes aéreos directos con equipaje en bodega, traslados y un hotel con régimen all inclusive. El precio es de US$2,277 (Travel Services).

Costa do Sauípe: Por último, este paquete de 8 días y 7 noches, con late check out y salida el 18 de enero, ofrece vuelos directos con equipaje en bodega, traslados y alojamiento all inclusive. Su costo es de US$1,904 por persona (Travel Services).

Con estas opciones, Brasil se presenta como un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.